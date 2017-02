Politici se hádají o platnost předpisu, rozhodovat muselo ministerstvo vnitra

Moravská Třebová – Spor mezi moravskotřebovskými zastupiteli rozsoudilo až ministerstvo.

Ministerstvo vnitra. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Zdánlivě banální spor mezi některými zastupiteli a vedením města o výklad vnitřního předpisu muselo rozhodnout až ministerstvo vnitra. Naznačuje to, že mezi opozicí a koalicí v Moravské Třebové nepanují zrovna vřelé vztahy. Do voleb je přitom ještě daleko.

Zastupitelstvo města se na přelomu roku zabývalo tím, zda vnitřní předpis, kterým jsou upraveny iniciativní a kontrolní činnosti jednotlivých výborů moravskotřebovského zastupitelstva, odpovídá nebo neodpovídá platné legislativě.

Zastupitel Miloš Mička (TOP09) vznesl na listopadovém zasedání podnět na přezkoumání zmíněného dokumentu. „Do listopadového zastupitelstva nebyly ke kontrolnímu řádu vzneseny žádné připomínky. Před schvalováním byl dán výborům k připomínkování. Vnitřní předpis schválilo zastupitelstvo v červnu 2015 všemi hlasy přítomných," vysvětluje tajemník městského úřadu Stanislav Zemánek.

„Ke kritice došlo v souvislosti se statutem výborů zastupitelstva. Následně jsme obdrželi žádost ministerstva vnitra, abychom jim zaslali příslušné dokumenty a další informace ke kontrolnímu řádu s tím, že na základě obdrženého podnětu budou provádět přezkoumání," dodává.

MUSÍ JIM KONTROLU SCHVÁLIT ZASTUPITELÉ?

Bezprostředním podnětem ke kritice kontrolního řádu se stalo projednávání jiného vnitřního předpisu, statutu výborů zastupitelstva. „V navrženém statutu bylo ustanovení, že výbory mohou provádět kontrolu jedině na základě odsouhlasení zastupitelstvem města. Vznikla diskuze, kdy se ze strany některých opozičních zastupitelů jevilo, že výbory jsou tímto ve své iniciativě omezovány," přibližuje Stanislav Zemánek.

Z ministerstva vnitra přišla ještě před koncem roku odpověď, že kontrolní řád výborů zastupitelstva není v rozporu se zákonem. Zdánlivě tedy není, co řešit. Jenže vedení města i opozice si rozhodnutí ministerstva vnitra vykládají po svém.

„Jsem rád, že ministerstvo vnitra potvrdilo, že výbory, mají i iniciativní prvek své činnosti a uvádí, že i jakýkoliv výbor může kolektivně rozhodnout, že bude plnit úkoly, kterými jej zastupitelstvo přímo nepověřilo. Ministerstvo vnitra potvrdilo, že iniciativní pravomoc výborů vyplývá ze zákona," kvitoval stanovisko ministerstva Miloš Mička.

Nabízí se však otázka, co je za tím. Omezuje současná koalice činnost opozičních zastupitelů nebo jsou podobné podněty vedeny snahou opozice, znepříjemnit koalici co nejvíce čtyřleté volební období. Podle Miloše Mičky totiž, vzhledem ke koaliční převaze v zastupitelstvu, nemusí opoziční strany iniciativní činnosti a možnost kontrol ve výborech vůbec prohlasovat.

„Koalice má absolutní většinu, takže je na nich, jakou kontrolu si schválí. Z výkladu ministerstva vyplývá, že výbory se mohou většinou hlasů usnést, že provedou kontrolu. Zatímco dřív, nám bylo předkládáno, že všechno musí být schváleno zastupitelstvem," podotýká Mička, podle nějž se už dříve stalo, že některé body na jednání výborů neprošly.

Místostarosta Václav Mačát sice jisté napětí mezi koalicí a opozicí vnímá, ale nemyslí si, že by opoziční podněty ke kontrolní činnosti nebyly schváleny. „Opozice si to vykládá tak, že se můžou dělat i jiné kontroly. Pro mě to problém není. Ale myslím si, že je korektní, aby se vždycky domluvilo, jaká kontrola se bude provádět. Nevím, proč by zastupitelstvo neschválilo nějakou kontrolu," sdělil Václav Mačát.