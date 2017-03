Poličské strojírny čeká "bezpečnostní audit"

Polička - Vyšetřování exploze munice nebude cílit jen na samotný výbuch.

Z areálu muniční továrny v Boříně se ozývají exploze. Hasiči se z místa museli stáhnout.Foto: HZS Pardubického kraje

Polička – Devatenáct zraněných, materiální škody a týdny vyšetřování. Nehoda při zpracování munice, která minulý čtvrtek otřásla Poličskými strojírnami, se teď bude prošetřovat ze všech stran. Nejen kvůli příčinám samotného výbuchu, ale i kvůli dění na místě.



Pardubický kraj chce prověřit bezpečnostní postupy i opatření v samotném podniku. Ne vše tam zřejmě fungovalo, jak mělo. Havarijní plány narazily hned zkraje. Jak už Deník informoval, záchranáři se nemohli dostat do areálu. Hasiči také nedostali správné informace o tom, kde k výbuchu došlo a co se na místě nalézalo. I když při přiblížení zvolili maximálně opatrný přístup, byli smeteni explozí a museli ustoupit a nechat zásahové vozy na místě.



„O chybách v době poplachu jsem byl informován a nyní můžeme prověřovat, zda došlo k naplnění postupů, se kterými počítají havarijní a poplachové plány. Prověřit se musí vnitřní zabezpečení i zabezpečení vnějšího perimetru," uvedl hejtman Martin Netolický.

Chce se kvůli tomu sejít s ředitelem Poličských strojíren. Hejtmanovi se také nelíbí, že firma před lety zrušila podnikovou jednotku požární ochrany.



Ředitel Poličských strojíren Petr Němec odmítá, že by společnost něco zanedbala. „Společnost a veškeré provozy byly pravidelně kontrolovány a monitorovány. Poslední kontrola těchto záchranných složek včetně objektu, kde došlo k havárii, proběhla v polovině loňského roku," řekl Němec s tím, že je nutné vyčkat na závěr vyšetřování.