Polička sází na dřevo. Asfaltová cesta zmizí

Polička – Vzorek navrhované dřevěné cesty u rybníku uspěl i mezi občany. Pracovat se na ní začne v druhé půlce roku.

NÁVRH BUDOUCÍ CESTY, jak ji zakreslili architekti.Foto: Archiv města Poličky

Část páteřní cesty vinoucí se alejí podél Synského rybníku od železného mostu až k parkovišti u Tylova domu bude dřevěná. Rada města schválila variantu, kterou si mohli občané Poličky několik měsíců vyzkoušet. Zároveň měli možnost se k danému návrhu vyjádřit.

„Dorazily nám dvě desítky vyjádření a z toho pětasedmdesát procent jich bylo pro dřevěné trámce," řekl starosta Jaroslav Martinů. Dřevěná lávka by měla být tvořena z hranolů o velikosti 10 x 12 centimetrů, konečná povrchová úprava bude upřesněna. Předpokládaným materiálem je modřín. V současné době je zpracována projektová dokumentace.

„Cena za realizaci první etapy je 3,7 milionu korun Práce odstartují ve druhé polovině tohoto roku. Součástí celého projektu budou i nové lavičky, osvětlení a odpadkové koše," sdělila tisková mluvčí Poličky Naděžda Šauerová.

Díky originálnímu řešení zmizí asfalt a nebude ohrožen kořenový systém aleje.

Nejsou to však jediné úpravy, které se dotknou oblíbeného rekreačního místa. Na jaře se chystá i úprava zeleně. Jde především o kultivaci parku. Ta bude zahrnovat úpravu živých plotů, odstranění některých dřevin a dosázení nových. Důraz je kladen na oživení prostoru kvetoucími trvalkami. To vše za 231 tisíc korun. Změny se dotknou i chodníku na druhé straně rybníku. V blízkosti vozovky však bude použit tradiční materiál. Cena za zhotovení by neměla překročit hranici milionu korun.