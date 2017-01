Podpory ministerstva se nedočkají

Svitavsko – Ze stovek milionů na podporu cestovního ruchu nezískají obce ani korunu. Na podporu ministerstva pro místní rozvoj, která by měla do regionů přinést tři sta milionů korun, města a obce na Svitavsku nedosáhnou. Potíž je, podle vyjádření představitelů místních samospráv, v tom, že nejsou schopni splnit kritéria, které ministerstvo nastavilo. Proto jim nepomohlo ani prodloužení termínu pro podání žádostí o dotace o deset dní. Nehledě na to, že už původní termín byl šibeniční. Zřejmě jim tak nezbude nic jiného, než sáhnout do vlastních rozpočtů. Na řadu aktivit ale stačit nebudou.

O deset dní oproti původnímu termínu prodloužilo ministerstvo pro místní rozvoj lhůtu pro podání žádostí o dotace z Národního programu na podporu cestovního ruchu v regionech, ve kterém je alokováno celkem tři sta milionů korun. Ani to však nepomohlo. Města, obce ani destinační společnosti této podpory nevyužijí. Ale proč? Nedá se totiž říct, že by nebylo co zlepšovat nebo do čeho investovat. Potíž je v tom, že kritéria programu tak, jak je ministerstvo nastavilo, jsou pro potenciální příjemce, kterým jsou peníze určeny, jednoduše nesplnitelná. Představitelé samospráv jsou nespokojení, rozladění, někde i pořádně naštvaní. Není divu. Peníze z programu měly totiž podle slibu ministerstva nahradit prostředky, které bylo v minulých letech možné čerpat z evropských fondů. Místní samosprávy jsou tak v podstatě odkázány pouze na vlastní rozpočtové zdroje. „Podmínky nejde splnit. Nastavené jsou úplně špatně. Pro žadatele z řad měst a svazků obcí je to devastující. Je to program pro program," sdělil vedoucí odboru rozvoje města moravskotřebovské radnice Miroslav Netolický. „Řešili jsme to na úrovni dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí a konstatovali jsme, že nemáme šanci se do toho žádným způsobem zapojit. Finance, které nám byly ze strany ministerstva pro místní rozvoj přislíbeny na doplnění zdrojů pro rozvoj cestovního ruchu, protože nejsou v žádném operačním programu, nelze použít. Peníze jsou, ale není možné na ně dosáhnout," doplnil. Potvrzuje to i manažer Českomoravského pomezí Jiří Zámečník. „Nám to nepomůže, i kdyby se termín posunul o měsíc. Pro nás jsou nepřekonatelnou překážkou kritéria. Domnívám se, že nežádal nikdo z celého kraje, protože nikdo nenaplnil podmínky," dodal.

