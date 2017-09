Podle průzkumu by volby vyhrálo ANO před druhou ČSSD

Pardubický kraj – Pokud by výsledky říjnových voleb do poslanecké sněmovny přesně zkopírovaly průzkum volebního potenciálu Střediska analýz a empirických průzkumů (SANEP) z konce srpna, vyhrálo by v Pardubickém kraji hnutí ANO. Jeho volební potenciál je podle průzkumu 27,2 procenta, pevně rozhodnuto volit ANO je prý 14,7 procenta voličů.

Ilustrační fotoFoto: archiv Deníku

„Z výsledku mám radost. Ukazuje se, že občané se nenechají obelhat cíleným útočením tradičních stran proti našemu hnutí a Andreji Babišovi. Vidí, že jsme dali do pořádku státní finance – splácíme dluh, a ještě jsme přidali lidem platy,“ okomentoval předvolební výsledky poslanec a lídr kandidátky hnutí ANO v Pardubickém kraji Martin Kolovratník.



Na druhém místě v průzkumu skončila ČSSD s potenciálem získat 18,5 procenta hlasů. „Volební potenciál kolem dvaceti procent, který vyšel SANEPu, koresponduje s dalšími průzkumy, jež máme k dispozici. Tato čísla se průběžně zvyšují. Snad je to odrazem toho, že kampaň v regionu bereme poctivě,“ řekl ministr Jan Chvojka, který je jedničkou sociálnědemokratické kandidátky v kraji.



Třetí místo patří Komunistické straně Čech a Moravy, která by podle průzkumu mohla ve volbách získat 13,6 procenta. Lídr krajské kandidátky, poslanec Václav Snopek, očekává, že podobný by mohl být i skutečný výsledek voleb. „Kolem čtrnácti procent bychom mohli mít,“ dodal.



SPD PŘEKVAPILO, ALE NE SVÉHO LÍDRA

Hned za komunisty se pro mnoho lidí překvapivě umístilo hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) s pontenciálem 12,9 procenta. „Výsledek v předvolebním průzkumu mě nikterak nepřekvapil, čekal jsem ho. Důvodem je velká nespokojenost voličů se současnou politickou scénou a s tím, co politici předvádějí. Abych pravdu řekl, tak očekávám, že nakonec ve volbách získáme ještě více než těch 13 procent,“ uvedl krajský lídr SPD Jiří Kohoutek.



Lehce přes devět procent voličských hlasů průzkum přiřkl ODS. „Průzkumy se dělají, často se od sebe liší. Je to komplikované počítání, těžko jim bezmezně věřit. Komentovat výsledky průzkumů nemá smysl. Nechme se překvapit, uvidíme, co bude po volbách,“ řekl k tomu Simeon Karamazov, krajský lídr ODS.



Šesté místo by patřilo KDU-ČSL s volebním potenciálem 8,5 procenta. Přes čtyři procenta voličů už je pevně rozhodnuto lidovce volit. „Průzkumy beru s rezervou,“ uvedla lidovecká jednička v Pardubickém kraji Marek Výborný. „Pro nás je hranice úspěchu to, abychom byli lepší než před čtyřmi lety, kdy jsme dostali v kraji přibližně 19 600 hlasů. Takže pro nás je ta hranice 20 tisíc hlasů,“ dodal Marek Výborný.



Lídr krajské kandidátky TOPO9 Jiří Skalický považuje číslo, které této straně určil průzkum – tedy potenciál 7,2 procenta – za spodní hranici. „Uděláme vše pro to, abychom se dostali na devět, na deset procent. Pevně věřím, že se nám podaří získat alespoň ta dvě procenta navíc,“ okomentoval volební potenciál Jiří Skalický.



Hranici pěti procent, která je určující pro vstup do poslanecké sněmovny, teoreticky překračují v Pardubickém kraji také Realisté. V průzkumu se jejich potenciál vyhoupl až přes 6 procent.



„Moc mě těší, že mám podle SANEPu tak silný potenciál, a to pro nás kampaň teprve začíná. Do voleb je daleko, ale náš realismus – odmítáme prázdná nebo extrémní hesla – zřejmě oslovuje zklamané voliče, a tak se zdá, že jsme na dobré cestě,“ řekl Alexander Tomský, krajský lídr Realistů. „Překvapilo mě, že mě oslovují lidé na ulici, přestože jsem celkem známá osoba, dvacet let komentuji politiku a v Pardubicích jsem chodil do základní školy i do gymnázia,“ dodal Tomský.



PIRÁTI: CÍLÍME NA DESET PROCENT

Pět procent v kraji atakuje také Česká pirátská strana. „Věřím, že překonáme pět procent. Stále platí, že cílíme na deset procent. V Pardubickém kraji očekávám podobný zisk jako bude celorepublikový průměr,“ komentoval výsledky průzkumu krajský lídr Pirátů Mikuláš Ferjenčík. (pro, jpr)