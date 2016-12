Podat pomocnou ruku může každý

Svitavy – Být nezištný a dělat něco pro druhé není v dnešní době zdaleka samozřejmé. Dobrovolníkem se přitom může stát každý, kdo ze své dobré a svobodné vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu chce vykonávat veřejně prospěšnou činnost.

„Naše Dobrovolnické centrum Krůček funguje teprve rok a půl, ale i za tak krátkou dobu z něj mám obrovskou radost," řekla koordinátorka projektu Markéta Březinová.



V současné době působí v centru třicet čtyři dobrovolníků a několik organizací, které je vyhledávají. Za tento rok se všem podařilo odpracovat až tři tisíce dobrovolnických hodin. V příštím roce však uvítají každého nově příchozího. „Na začátku jsem do toho šla, protože jsem nemohla najít práci a tohle byla možnost, jak něco smysluplně dělat. Nejvíc jsem se zapojila v organizacích, které pracují s dětmi, a zjistila jsem, že mě to velice baví. Motivovalo mě to i udělat si rekvalifikaci v oboru Sociální pedagogika a Asistent pedagoga," svěřila se jedna z dobrovolnic Lenka Myšková.



V příštím roce čeká dobrovolníky ale nemalá výzva v podobě putovní přehlídky neziskových organizací a dobrovolnických aktivit Pardubického kraje zvaný Den dobrovolnictví. Konat se bude na svitavském náměstí a program bude celodenní. Dopoledne se zaměří převážně na žáky a studenty základních a středních škol, odpoledne pak na širokou veřejnost. „Máme mnohaletou zkušenost s Evropskou dobrovolnou službou, ale naše centrum je zde krátce a začátky nebyly jednoduché. Proto je důležitá každá akce, která veřejnosti více osvětlí myšlenku dobrovolnictví a zdůrazní všechny výhody, které přináší," dodala koordinátorka projektu Dobrovolnického centra Markéta Březinová.



Mezi benefity, které centrum nabízí patří například vzdělávání jako je kurz první pomoci nebo seminář na téma jak sebevědomě vystupovat a jak jednat s úřady a podobně. Dále to jsou nově nabytá přátelství a kontakty, pocit užitečnosti a praxe k dalšímu studiu.



„Velké díky patří naším donátorům Ministerstvu vnitra České republiky, Pardubickému kraji, městu Svitavy a sponzorům naší organizace," dodává na závěr Markéta Březinová.





„Jsem dobrovolník – následuj mě"! Tuto výzvu hlásají trička, která obdrželi zapojení členové projektu.