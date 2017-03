Po stopách výroby sodové vody: vyráběl ji „Král“ z Budislavi

Budislav – Vysokomýtský badatel Michal Hofman pátrá po historii výroby sodové vody ve východních Čechách.

„Voda sycená oxidem uhličitým vznikla jako alternativa k přírodní minerální vodě. Novému nápoji byly zpočátku přisuzovány léčivé účinky a sodovka se vyráběla pouze v menším množství v koncesi drogistické nebo lékárnické," popisuje Michal Hofman.

Původně se vyráběly jen citronové a malinové limonády z umělých aromat. Po vynálezu pákového uzávěru koncem 19. století se sodová voda stáčela převážně do skleněných či sifonových lahví ze silnostěnného skla.

Na konci 19. století prohlásily rakousko-uherské úřady výrobu sodové vody za svobodnou živnost. „Sodovku či limonádu si podle výrobcem doporučených receptů mohl namíchat téměř každý hostinský. Sodové vody a ochucené limonády se v letech první světové války staly velmi vítaným a levným nápojem," přibližuje vývoj oboru Michal Hofman.

Vrcholem sodovkárenství byla podle něj třicátá léta, kdy vznikaly nové provozovny vyrábějící sodové vody a limonády s rozličným sortimentem příchutí. Po druhé světové válce a s nástupem komunistického režimu došlo k uzavření většiny soukromých sodovkáren, větší provozy v rámci centralizace přecházejí pod národní správu různých pivovarů a sodovkáren.

František Rovenský starší (1871-1929) patřil k význam-ným občanům Budislavi. Říkalo se mu „Král" a jeho hospoda v Kamenném Sedlišti, kde provozoval svoji pohostinskou živnost, se tak i jmenovala „U Králů". Rovenský byl podnikavým člověkem a kromě hostince se zabýval i výrobou sodové vody, limonád různých druhů, likérů a lihovin. „Sodovou vodu vyráběl patrně od roku 1910, kdy se dochovalo potvrzení o provozování živnosti, není ale vyloučeno, že ji produkoval už předtím. Pod sálem, v přízemí svého hostince, měl provozovnu výroby sodové vody s patřičným zařízením," popisuje badatel Michal Hofman.

Sodovou vodu poté distribuoval do místních i okolních hostinců a obchodů. Zásoboval i bohatší vesnice v regionu, například Dolní Újezd či Osík. Jeho výrobky kupovali rovněž letní hosté z Prahy, kteří jezdili do Budislavi na ozdravné pobyty.

V živnosti pokračoval i Rovenského syn František (1904-1979). Na konci dvacátých let koupil hostinec v Budislavi a původní hostinec na Kamenných Sedlištích prodal. Zde ještě několik let, pravděpodobně do roku 1936, vyráběl a prodával sodovky, limonády a likéry.