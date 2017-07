Platy v sociálních službách se zvýší. Kraj chce větší podporu

Pardubický kraj – Domov U Studánky v Anenské Studánce hledá pečovatele o osoby s postižením. Nabízí nástupní plat od 11 200 do 13 160 korun. V podobné situaci jsou i další zařízení napříč republikou. Kvůli nízkým platům se nedostává pracovníků, kteří by pečovali o seniory a hendikepované.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Vláda rozhodla, že platy v sociálních službách od července vzrostou o 23 procent. „Vláda se rozhodla o dofinancování sociálních služeb v celkové výši 1,162 milionů korun. Kraje částku použijí na dofinancování sociálních služeb na svém území, a to bez ohledu na právní formu poskytovatele sociálních služeb. Bude záležet na rozhodnutí vedení kraje, jaké služby více či méně podpoří,“ sdělil vedoucí tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí Petr Sulek.



Ministerstvo, které prostředky na financování sociálních služeb rozděluje, krajům peníze na navýšení od prvního července sice poslalo, zůstalo jim ale dlužné za loňský rok. Letošní navýšení je za poslední dobu už druhé v pořadí. První vláda schválila vloni.



Pardubický kraj se nechce spokojit s argumentem ministerstva, že státní dotace je nenároková, a o dorovnání minulého deficitu dál jedná.



LOŇSKÝ DEFICIT

Na aktuální navýšení platů získá Pardubický kraj skoro 62 milionů korun. „Týká se jak platů, tak mezd, to znamená i neziskových organizací. Ale pořád nemáme pokryté navýšení, které platí od listopadu loňského roku,“ upozorňuje pardubický krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. V krajské kase tak stále chybí asi šedesát milionů korun.



Pracovníci sociálních služeb se ale nemusejí obávat, že by se jim kvůli deficitu platy nezvýšily. Zřizovatelé, jako jsou kraj, město nebo obec, jsou nařízením vlády vázáni. Horší je to u neziskových organizací, kde jsou navíc, podle Pavla Šotoly, mzdy přibližně ještě o patnáct procent nižší než ve státním sektoru.



NA DOTACI NENÍ NÁROK

Ministerstvo se k vyrovnání deficitu, který vznikl při prvním navýšení, příliš nemá. Na dotaz Deníku, zda ministerstvo krajům deficit z loňského roku dorovná, Petr Sulek uvedl, že dotace na sociální služby ze státního rozpočtu je nenároková: „Vzniká mylná představa, že jakékoli navýšení platů a mezd bude hrazeno z dotací na sociální služby z rozpočtu ministerstva a že když požadované peníze krajům neposkytne, staví se k sociálním službám zády.“



Podle tohoto vyjádření není ministerstvo povinné hradit – a už vůbec ne zpětně – krajům deficity z předešlých let. „Podle zákona zodpovídají za dostupnost sociálních služeb na svém území kraje. Pro kraj i obce by mělo být přirozené spolupodílet se na navýšení platů a mezd zaměstnanců sociálních služeb, jelikož pečují o nejvíce potřebné spoluobčany na jejich území,“ uzavírá mluvčí.



Podle radního Pavla Šotoly Pardubický kraj přesto s ministerstvem o dorovnání deficitu nadále vyjednává. „Snažíme se najít řešení. Doufám, že k nějaké shodě dojde,“ říká Pavel Šotola.



Plánované zvýšení by mělo znamenat nárůst ze zhruba patnáctitisícového nástupního platu na osmnáct a půl tisíce. Mezi jednotlivými pracovníky, přestože jde o tabulkové ohodnocení, však mohou být rozdíly.