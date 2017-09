Pětileté děti musí do školky. Učitelé jsou pro, rodiče váhají

Svitavy, Ústí nad Orlicí - Předškoláci ve školce povinně. Zbytečnost, nebo nutnost? Zákon je podle ředitelů škol v regionu nedotažený.

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/archiv

Mateřská škola jako povinnost, nebo jen hry a zábava? Pro pětileté děti je od pondělí docházka povinná. Nařizuje ji novela školského zákona, ale ředitelé škol a školek se shodují, že nalezení skuliny v zákoně není vůbec těžké. „Zákon je nedotažený,“ tvrdí ředitelé. Rodiče si z něj vrásky moc nedělají. Učitelkám v mateřských školách jen přibyla administrativa a další papírování.

Papíry navíc

„Jirka stejně do školky chodí od tří let, takže nás to moc neovlivní. Když budeme chtít v týdnu někam vyjet nebo si prodloužit víkend, prostě ho omluvíme. O nic nejde,“ míní Věra Šimková z Ústeckoorlicka. Rodiče nevidí v omluvení dítěte ze školky problém. Mateřským školám ovšem přibude papírování, kterého už nyní mají dost.

„Povinná předškolní docházka vyhovuje jak komu. Určitě je dobrá pro děti, které se nedostanou do kolektivu. Sama v tom mám chaos. Myslím, že to není úplně dobře ošéfované zákonem, aby rodiče z povinnosti nevyklouzli. A taky nám to zvedlo administrativu, kterou musí dělat i učitelky ve třídách,“ vysvětluje Petra Nováková, ředitelka Mateřské školy M. Horákové ve Svitavách.

Ředitelé některých základních škol považují nařízení docházky zákonem za zbytečné. „Myslím si, že patřím k té části učitelů, která se domnívá, že není úplně správné rozhodnutí něco rodičům nařizovat. Lehce najdou skulinky, jak povinnost obejít. Myslím, že výsledek bude žalostný,“ tvrdí Pavel Svatoš, ředitel Základní školy v Ústí nad Orlicí Hylvátech.

Školka ano!

Pedagogové, kteří ale vyučují přímo děti v prvních třídách, vidí celou věc trochu jinak. „Povinnou předškolní docházku vítáme a podporujeme. K celkové školní zralosti totiž patří i zralost sociální, která je často podceňovaná. V naší škole je dítě bez školky opravdu výjimka. Snažíme se o spolupráci s mateřskou školou. Předškolní vzdělávání je nezastupitelné ve vývoji dítěte,“ říká Marie Ropková, učitelka první třídy v Základní škole v Dolním Újezdu.

Poznat, které dítě má za sebou školku a které ne, bývá prý někdy poměrně snadné. „Při různých činnostech a hrách je vidět spolupráce školáka. Když není zvyklý na kolektiv, může mít strach se zapojit,“ dodává Pavel Svatoš.

Podle Marie Ropkové se děti ve školce naučí několik rolí a ve škole zvládnou ve skupinách roli vůdce i outsidera, což v rodině možné není. Podobný názor zastává i Marie Jirečková z litomyšlské devítiletky. „Už několik let máme všechny děti, které do školky chodily. Obecně, když si zvyknou být v dětském kolektivu a paní učitelky v mateřské škole s nimi trošku procvičí to, co mají umět, když nastupují do školy, může být povinný předškolní rok užitečný,“ podotýká Marie Jirečková, ředitelka Základní školy U Školek v Litomyšli.

Jeden rok v mateřské škole ovšem podle odborníků nic neřeší. Znevýhodněné děti se podle psychologů musí do kolektivu dostat mnohem dříve než rok před nástupem do školy.