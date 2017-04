Pět autobusových linek kvůli stávce nejezdí

Svitavy - Stávka řidičů linkových autobusů za vyšší mzdy se dnes dotkla i Pardubického kraje. Pět autobusových linek na Svitavsku a Orlickoústecku kvůli stávce řidičů Arriva Morava nejezdí. Řekl to mluvčí dopravce Roman Herden.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

Linky z Olomouckého kraje zajíždějí jen několik kilometrů přes hranici Pardubického kraje na Svitavsku a Orlickoústecko. Jezdí ze Šumperka do Cotkytle, Zábřehu do Štítů, respektive do Cotkytle, z Mohelnice do Borušova a z Mohelnice do Moravské Třebové. "Zatím bohužel nevíme, jestli nepojedou celý den, nebo jestli bude stávka časově omezená. Odboráři s námi moc nechtějí komunikovat," řekl Herden.

Řidiči ostatních dopravců, kteří pro kraj zajišťují spoje, nestávkují. "Vyhlášení stávky splnilo účel, vláda ve středu schválila peníze," řekl odborář z Arriva Východní Čechy Miroslav Vokál. Vláda vyhradila krajům maximálně 420 milionů korun z rozpočtové rezervy na zvýšením mezd řidičů linkových autobusů.

Také například řidiči ČSAD Ústí nad Orlicí zajistí linkovou dopravu v plném rozsahu. Někteří mohou mít podle odboráře Richarda Prášila protestní vesty na podporu stávkujících. "Není to organizované, vesty jsou jenom doporučené. Autobusy nám vyjely všechny," řekl Prášil.