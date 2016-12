Pěstounská péče aneb Děti patří domů

Svitavy- Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné výchovy, a to v případech, kdy se o potomka nemohou nebo nechtějí starat vlastní rodiče. I přes to však dítě neztrácí kontakt s biologickou rodinou.

Pěstounská péče ve SvitaváchFoto: Archiv Děti patrří domů

„Každodenní realitou pěstounů je stále se něco učit. Děti přinášejí neustálý přísun podnětů, inspirace, zamyšlení a mnohdy také situací, se kterými si člověk nemusí hned vědět rady. Proto vždy byl mezi našimi přáteli a pěstouny zájem o vzájemná setkávání, předávání zkušeností a získávání nových informací, které by třeba mohly pomoci vyřešit problém či alespoň porozumět chování dítěte," dodává lektorka spolku Děti patří domů.



Ve Svitavách žije čtyřicet tři pěstounských rodin, které se starají celkem o šedesát pět dětí. Pro dvacet pět rodin, které mají sepsanou dohodu o výkonu pěstounské péče zajišťují lektorky z Mateřského centra Krůček a z organizace Děti patří domů pravidelné vzdělávání pěstounů.



Specifikem a výhodou zapojených lektorů je, že většina z nich má sama bohaté zkušenosti s výchovou dětí v pěstounské péči. Zároveň jsou i odborníky, které je v tomto případě nejvíce potřeba. Psychologové, lékařka, sociální a speciální pedagogové, či specialistka na romskou kulturu. „Při vzdělávání mají pěstouni možnost vyslechnout přednášku a zároveň se dotazovat a konzultovat problémy, které se svými dětmi řeší, dodala vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Šárka Řehořová.



Mezi základní akce patří například Víkendové vzdělání. Zde pěstouni stráví dvanáct až dvacet čtyři hodin, dále je pak k dispozici jednodenní vzdělání, kde se jedná o semináře a besedy v časovém rozpětí od tří do osmi hodin. Lze také využít pobyty pěstounských rodin. Vícedenní akce pro celou rodinu, kde pěstouni získají až dvacet čtyři hodin vzdělávání. Ve stejnou dobu mají děti atraktivní program. Výhodou tohoto vícedenního programu je mimo jiné i prostor pro společně strávený čas celé rodiny.



„Pěstouni zpočátku přistupovali ke vzdělávání s nedůvěrou, nyní se však na vzdělávací akce těší, navázali mezi sebou přátelské vztahy a mají důvěru k našim vyškoleným lektorkám," uvedla Šárka Řehořová.



V rámci kampaně Pardubického kraje „Pěstounství pomáhá dětem vyrůstat v rodině" mohla v předcházejících dnech navštívit veřejnost premiéru filmu Můj kamarád Arfík, jehož producentkou je zakladatelka neziskové organizace Děti patří domů Dagmar Zezulová. Film hravou formou vysvětlil dětem, co je pěstounská péče, kdo je pěstoun a o jaké děti se stará. Zúčastnění se taktéž mohli ptát na vše, co je k této tématice zajímalo.



„V posledních letech počet pěstounů mírně stoupá, přesto jsou stále děti, které by mohly vyrůstat v náhradních rodinách. Velkým problémem je umisťování sourozenců nebo starších dětí," řekla Šárka Řehořová.