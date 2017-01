Personální potíže komplikují péči

Litomyšl – Zdravotní péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou z východní části Pardubického kraje zůstane nadále plně zachována, ujišťuje vedení Nemocnice Pardubického kraje.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Petr Šilar

Personální problémy na neurologickém oddělení Litomyšlské nemocnice, které je klíčovým pilířem Iktového centra zajišťujícího péči o tyto nemocné, usilovně řeší. Zvažuje i případné další alternativy.



„Prioritou je zajištění péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou. Snažíme se situaci řešit, ale zvažujeme všechny možnosti tak, aby byla zajištěna dostupnost zdravotní péče," objasňuje generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.



Ministerstvem zdravotnictví je centrum vysoce specializované péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou z východní částí kraje ustanoveno v Litomyšlské nemocnici.



Jednou z nejdůležitějších podmínek při udělení tohoto statutu je dostupnost zdravotní péče. Podle doporučení odborné společnosti musí být léčba na ředění krve u nemocného zahájena do čtyř a půl hodiny od vzniku prvních příznaků a do jedné hodiny po jeho převzetí do nemocniční péče po transportu Zdravotnickou záchrannou službou.



Po odchodu několika lékařů se však neurologické oddělení Litomyšlské nemocnice i přes výpomoc ze sousední Orlickoústecké nemocnice dostalo do složité personální situace. Úzce se dotýká i provozu Iktového centra.



„K situaci v Litomyšli se v rámci Nemocnice Pardubického kraje uskutečnilo již několik jednání, nutným předpokladem řešení je stabilizace personální situace. Nyní je domluveno, že do poloviny letošního roku bude litomyšlské Iktové centrum fungovat bez jakéhokoliv omezení," řekl radní Pardubického kraje pro zdravotnictví Ladislav Valtr.



V záloze však má vedení Nemocnice Pardubického kraje i druhou variantu. Zvažuje možnost případného přesunu Iktového centra z Litomyšle do Orlickoústecké nemocnice, kde je personální situace na neurologickém oddělení výrazně lepší a stabilnější. Navíc nemocnice v Ústí nad Orlicí disponuje magnetickou rezonancí a chystá rekonstrukci lůžkové části neurologie.



„Pokud by se nepodařilo personální situaci v Litomyšli vyřešit, šlo by o logický krok. Péče o pacienty s iktem by byla i nadále plně zachována. Konečné slovo ale má ale ministerstvo zdravotnictví, které uděluje statut centra vysoce specializované péče. O případném přesunu a také o převedení dotace z evropských fondů, která byla určena na modernizaci Iktového centra v Litomyšli, jsme už začali jednat, abychom byli připraveni i na tuto možnost," uvedl generální ředitel Gottvald. „Pokud by k přesunu Iktového centra do Ústí nad Orlicí nakonec muselo dojít, rozhodně by to neznamenalo uzavření neurologie v Litomyšli. Ale opakuji – je to jen jedna z prověřovaných variant, o níž není rozhodnuto, vše je potřeba pečlivě uvážit," dodal radní Ladislav Valtr.