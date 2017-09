Peníze na navýšení platů kraje dostanou

Pardubický kraj – Vyjednávání krajů s ministerstvem práce a sociálních věcí o dofinancování deficitu na platy v sociálních službách bylo úspěšné.

Peníze. Ilustrační foto. Foto: ČTK/ Petr Švancara

S ministryní Michaelou Marksovou se na tom dohodli předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „V nejistotě byly zejména neziskové organizace poskytující sociální péči. Po jednání je jasné, že kraje budou moci vyplatit prostředky všem poskytovatelům sociální péče včetně neziskových organizací,“ uvedl Martin Netolický.



Prostředky ve výši 822 milionů korun budou uvolněny z rezervních zdrojů Úřadu práce ČR. „O peníze jsme dlouho bojovali a jsem velice ráda, že paní ministryně vyšla vstříc našemu návrhu,“ uvedla Jana Vildumetzová.



Přislíbila, že všichni poskytovatelé sociálních služeb v krajích peníze na platy dostanou. Finance by kraje měly obdržet ve druhé polovině října. "Pro kraje je to dobrý kompromis a pevně věřím, že také dobrý začátek pro jednání o rozpočtu na následující rok,“ dodal hejtman Netolický.



Financování sociálních služeb bylo na kraje převedeno od 1. ledna 2015 pod příslibem, že pokud vláda rozhodne o navýšení platů v sociálních službách, zašle krajům i dostatek prostředků na jeho pokrytí.



To se však vloni na podzim, kdy vláda schválila platový nárůst, nestalo. Kraje tak musely od listopadu do června financovat navýšení ze svých rozpočtů. V Pardubickém kraji činil deficit více jak šedesát milionů korun. A do toho přišlo další navýšení, které vláda odsouhlasila od 1. července.



„Ze strany ministerstva práce a sociálních věcí stále nedošlo k dofinancování deficitu, který vznikl navýšením platů od listopadu loňského roku. Pokud ministerstvo tyto prostředky neposkytne, budou muset tento deficit sanovat obce a kraje ze svého rozpočtu,“ upozorňoval tehdy pardubický krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.



Ministerstvo se hájilo tím, že krajům peníze poslalo. Zůstalo jim ale dlužné za loňský rok. „Vláda se rozhodla o dofinancování v celkové výši 1,162 milionů korun. Kraje částku použijí na dofinancování sociálních služeb na svém území, a to bez ohledu na právní formu poskytovatele sociálních služeb. Bude záležet na rozhodnutí vedení kraje, jaké služby více či méně podpoří,“ sdělil v reakci na to vedoucí tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí Petr Sulek.



A nakonec to tak skutečně dopadlo. Podle předsedkyně Asociace krajů Jany Vildumetzové se však kraje zachovaly odpovědně a navýšení sanovaly z vlastních finančních prostředků. „Chtěla bych ocenit součinnost všech krajů, které vyplatily poskytovatelům sociální péče peníze ze svých rozpočtů, a odvrátily tak hrozící rizika v podobě hromadného odchodu zaměstnanců nebo zásadního omezení poskytovaných služeb, ke kterému mohlo dojít v případě, že by zařízení prostředky neobdržela,“ doplnila Jana Vildumetzová.



Podle radního Pavla Šotoly je nyní nutné dostat získané finanční prostředky co nejdříve k poskytovatelům sociálních služeb. Rozdělení dotací musí projít projednáním v dotační komisi, radě kraje a následně krajském zastupitelstvu.



„Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo zasedá příští týden, uděláme vše pro to, aby dodatečná částka byla rozdělena společně s prvním navýšením, aby poskytovatelé sociálních služeb nemuseli čekat na schválení až v prosincovém zastupitelstvu,“ sdělil Pavel Šotola.