Penalizace a kolize, to byl úvod Nascar

Pardubice – Být to někde ve filmovém ateliéru, tak se vám ozve: Klapka jedeme, Pardubice vs. Svitavy popáté… Ano, dnes je na programu pátý díl čtvrtfinálové série mezi krajskými rivaly. Beksa už by nejradši ságu, která může mít až sedm částí, „dokoukala" už dnes večer. Naopak Tuři by celkem logicky rádi sledovali napínavý seriál až do konce.