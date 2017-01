Péče o památky se zlepšila. A je jich víc

Svitavsko – Ze stovek milionů na podporu cestovního ruchu nezískají obce ani korunu. Na podporu ministerstva pro místní rozvoj, která by měla do regionů přinést tři sta milionů korun, města a obce na Svitavsku nedosáhnou. Potíž je, podle vyjádření představitelů místních samospráv, v tom, že nejsou schopni splnit kritéria, které ministerstvo nastavilo. Proto jim nepomohlo ani prodloužení termínu pro podání žádostí o dotace o deset dní. Nehledě na to, že už původní termín byl šibeniční. Zřejmě jim tak nezbude nic jiného, než sáhnout do vlastních rozpočtů. Na řadu aktivit ale stačit nebudou.