Panský dům se dočká oprav a získá zpět lesk

Litomyšl – Budova, která je v majetku Národního památkového ústavu, by v případě úspěšné dotace mohla změnit své využití. Panský dům byl postaven v 18. století jako správní budova.

V minulosti plnil nejrůznější funkce a od roku 1947 slouží pro potřeby mateřské školy. Tu navštěvuje stovka dětí. Do budoucna by zde mělo vzniknout zázemí pro správu zámku.

A CO DĚTI?

První, co každého napadne, je otázka, kam budou přestěhovány děti a hlavně kdy. „Chceme přestěhovat Dům dětí a mládeže do nových prostor. Tím pádem se zvýší kapacita „vertexové" školky. Změny se budou týkat pravděpodobně školního roku 2018/2019," sdělil starosta Litomyšle Radomil Kašpar. Důležitou informací je, že školka nezaniká. K dispozici má ještě jednu budovu, která je v majetku města a je v těsné blízkosti Panského domu. Kapacita se však sníží zhruba o polovinu. Opravy tak nebudou znamenat snížení kapacity mateřských školek ve městě. O záměrech památkového ústavu vědělo vedení města s předstihem, takže se nejedná o překvapivý krok.

ZASLOUŽÍ SI OCHRANU

„Panský dům je národní kulturní památkou i památkou pod ochranou UNESCO, což je stupeň nejvyšší ochrany památkových hodnot u nás," upřesnil význam budovy Miloš Kadlec, ředitel Územní památkové správy na Sychrově.



Na to, že se jedná o významnou budovu, tak k ní nebylo v minulosti mnohdy přistupováno. Mnohé stavební úpravy byly provedeny velmi nešetrně. Například pro jídelnu bylo potřeba udělat výdejní okénko, tak se vyřízlo do dveří z 19. století. Různé rozvody byly vedeny budovou nehledě na barokní architekturu, a to není zdaleka vše. „Je zde však zachováno mnoho původních prvků. Například okna nebo dveře. Dále třeba černá kuchyně nebo stará prádelna," řekla kastelánka litomyšlského zámku Zdeňka Kalová. Pokud památkový ústav získá dotaci z evropských fondů, tak by se mohlo začít s rekonstrukcí v roce 2018.



V opravené budově by mělo být technické zázemí pro zámek, ale také veřejné depositáře, badatelny, přednáškový sál. Ty v současnosti chybí. Na zámku je v depositářích mnoho cenných artefaktů, které čekají na důkladné prozkoumání. Ve třetím patře, které je přístupné ze zámeckých zahrad, mají vzniknout výstavní prostory, které by sloužily i mimo návštěvnickou sezonu zámku.