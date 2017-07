Pamlsková vyhláška za půl roku změnila nabídky bufetů

Svitavsko, Orlickoústecko - Nabídku v bufetech jsme změnili. Děti si chodí pro jídlo do krámu. Pod tato slova by se mohla podepsat většina ředitelů gymnázií po půl roce „fungovaní" pamlskové vyhlášky.

Záměr zákonodárců byl jasný. Chtěli, aby děti neměly možnost kupovat v bufetech a automatech nezdravé potraviny. Školy kvůli tomu musely zavést mnohá opatření. „Zrušili jsme přístup mladších dětí do bufetu. Nechali jsme odvést nápojový automat a pořídili nový. Od září pak budeme mít v bufetu dvě výdejní místa,“ prozradil ředitel svitavského gymnázia Milan Báča.

V Litomyšli si začátkem roku studenti stěžovali, že bez kafe se nedá studovat. Tento problém je vyřešen. „Máme automaty na čipy a studenti si mohou koupit kávu. Pořídili jsme i nápojový automat pro mladší děti. Paní v bufetu dobře ví, komu může kávu udělat,“ říká ředitelka litomyšlského gymnázia Ivana Hynková.

V České Třebové bufet při zavedení vyhlášky neměli. Museli však vyměnit automaty a rovněž omezit nabídku zboží. „Studenti si nyní nosí větší svačiny z domu nebo si nakupují v nedalekém supermarketu. Odběr je tak v jídelním automatu mnohem menší,“ konstatoval ředitel gymnázia Josef Menšík. Děti si však stále nakupují podle toho, co jim chutná.



Studenti nenakupují v bufetech ani automatech. Zkrátka si nosí jídlo z domu, nebo si nakoupí v přilehlých krámech. „V koších jsou obaly od kolových nápojů, které tady nebyly. Děti si dokonce objednávají ke škole pizzu. Jako škola můžeme pouze regulovat, aby děti neopouštěly školu. Dle mého soudu jedí mnohdy hůř než před zavedením vyhlášky,“ zhodnotil situaci Milan Báča.

VYHLÁŠKU NECHVÁLÍ

V Ústí nad Orlicí se nabídka v bufetu změnila také. Nestalo se však, že by děti nebo učitelé začali kupovat neosolená rajčata nebo chroupat mrkev. Na gymnáziu zkusili žáky i rodiče inspirovat ve věci zdravého stravování. „Vydali jsme i samizdatovou zdravou kuchařku. Vztah studentů k jakýmkoli předpisům a omezením je odmítavý. Nejsou rádi, že jim někdo říká, co mají dělat,“ uvedl Daniel Dostrašil, který má občerstvení na starost.

Odmítavě se od počátku stavěl k vyhlášce i ředitel soukromého gymnázia v Letohradě, na kterém se za poslední měsíce v oblasti nabídky potravin nic nezměnilo. „Vyhláška je stále stejně nesmyslná. Výchovný aspekt by měl být v rodině, a jestliže to má suplovat škola, tak je směšná. A to neplatí jenom v tomto případě,“ vyjádřil se Vratislav Šembera.

KOLÁČ LEPŠÍ NEŽ HLAD

Shoda mezi řediteli panuje také v tom, že je lepší „nezdravé“ jídlo, než žádné. Například na koláči s tvarohem tak nevidí nic špatného. „Rodiče nemají mnohdy čas vybavit děti svačinou. Školní bufet supluje péči rodiny v oblasti stravování. Je to stále lepší než nic,“ dodal ředitel svitavského gymnázia.