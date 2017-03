Ostré měření bude od dubna

Litomyšl – Úsekové měření v Litomyšli bude fungovat zatím ve zkušebním provozu.

ČÁRA NA SILNICI. Prozatím jediná věc, která řidičům naznačuje, že bude na silnici I/35 v budoucnu měřena rychlost.Foto: Deník/ Petr Šilar

Již za několik dní budou rychlost automobilů ve vybraných úsecích Litomyšle kontrolovat stálé radary. Zaměstnanci dodavatelské firmy Gemos dopravní systémy nainstalují technické zařízení na začátku března. Pokud vše půjde podle plánu, tak v polovině tohoto měsíce začne zkušební provoz, na který má ve druhé polovině dubna letošního roku navázat ostrý start projektu.

„Jsem velice rád, že se po náročných výběrových řízeních podařilo projekt na zklidnění dopravy dotáhnout do konce," připomenul starosta Litomyšle Radomil Kašpar fakt, že se muselo výběrové řízení na dodavatele několikrát opakovat.

Radary mají být ve městě na třech místech. Město tak zredukovalo jejich počet. Systém měření je následující. Vjedete do úseku, kde vás zaregistruje kamera, a při jeho opuštění také. Při překročení předepsané rychlosti tento údaj dostane k vyhodnocení policie. Následně jej zpracují pracovníci dopravního oddělení městského úřadu. Pokud však řidiče jedna z kamer nezaregistruje, tak k žádnému měření nedojde. Navíc rychlost se v rámci měřeného úseku zprůměruje.

„Toto opatření má neukázněným řidičům připomenout, že jízda po městě je rychlostně omezená a silnice není závodní dráha. Naším cílem není vybrat více peněz na pokutách, ale zajistit bezpečí jak pro chodce, tak pro ostatní motoristy," uvedl k důvodům zavedení systému starosta Radomil Kašpar. K rozhodnutí také přispěly výzkumy z roku 2015, které ukázaly, že během čtrnácti dnů přes osmdesát procent řidičů v daných úsecích ve směru z města překračovalo povolenou padesátku.

Zlepšení bezpečnosti ve městě je jeden z argumentů, proč mít radary. Kritici však argumentují, že jde jen o výběr peněz do městské kasy. Jedním z odpůrců je Robert Pikna, který k dané problematice založil i stránku na facebooku. Ten například zjistil, že na daných místech se během jednoho roku nestala žádná nehoda způsobena rychlou jízdou. Měření má být v první fázi na silnicích ve směru na Svitavy i Poličku a na ulici T. G. Masaryka.

Řidiči tak jezdí danými místy rychle, ale zatím se nic nestalo. Daleko vážnější situace je například na světelné křižovatce. I zde však město chystá bezpečnostní opatření. „Chceme, aby automatické zařízení neustále monitorovalo velký nešvar motoristů projíždějících Litomyšlí přes světelnou křižovatku, tedy jízdu na červenou," řekl Radomil Kašpar.

Zařízení na měření bude mít město v pronájmu. Náklady budou 93 tisíc za měsíc po dobu dvou let. Kromě dvou milionů pak musí město zaplatit nové zaměstnance na dopravním odboru, kteří budou mít agendu na starosti. Do této sumy nejsou započteni ani noví strážníci městské policie, kteří by měli být do budoucna přijati. Kolik jich nakonec bude, není jasné.