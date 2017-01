Oslavy navazují na tradici z padesátých let

Moravská Třebová – Město slaví 760. let, navazuje na předchozí jubileum.

Logo oslav 760. výročí Moravské TřebovéFoto: město Moravská Třebová

Vypadalo to, že letošní oslavy 760. výročí města, které odstartovaly se začátkem nového roku, se, na rozdíl od těch před deseti lety, již obejdou bez sporů a pochybností. Opak je pravdou. Nejde však o to, že by se na historickém poznání počátků města od posledních oslav něco změnilo. Potíž je spíše v tom, že organizátoři oslav dostatečně nevysvětlili, proč si město, jako datum svého vzniku, i nadále připomíná zpochybněný rok 1257. A reakce na sebe nenechala dlouho čekat.



Letošní oslavy výročí zaujaly profesora královéhradecké univerzity, historika středověkých dějin Františka Musila. „Zjistil jsem, že Moravská Třebová se chystá oslavovat 760. výročí na základě roku 1257. Prošel jsem nejrůznější podklady, ale k tomuto roku jsem žádný přímý doklad pro Moravskou Třebovou nenašel, když tak nejdříve rok 1270," sdělil Deníku profesor Musil.



POČÁTEK OSLAV V PADESÁTÝCH LETECH

A stejný závěr vyplynul už ze sporů, které se kolem oslav 750. výročí města rozhořely před deseti lety. Nejen, že bylo spolehlivě prokázáno, že k roku 1257 skutečně žádný písemný doklad neexistuje, ale navíc se podařilo vysvětlit, kde se rok 1257 jako datum vzniku města vlastně vzal.



Myšlenka uspořádat oslavy založení města se poprvé objevila v padesátých letech minulého století. Někdejší němečtí obyvatelé Moravské Třebové, kteří byli po válce odsunuti, žádné jubilejní oslavy nepořádali. Přišlo s ní tehdejší vedení města. Iniciátorem oslav sedmistého výročí byl pozdější předseda národního výboru František Urban. Ve městě tehdy probíhala rozsáhlá rekonstrukce historického jádra, mimo jiné i budovy radnice, a oslavy výročí byly jejím důstojným završením.



Na obhajobu tehdejších představitelů národního výboru je třeba říct, že pokud jde o historické okolnosti vzniku města, nechali si zpracovat odborný posudek od brněnského archiváře Miroslava Trantírka. Jeho závěry si však, i přes Trantírkovo naléhání, vyložili po svém. Možných termínů oslav, které byly ve hře, existovalo víc. Nakonec však zvítězil rok 1257. A výročí bylo na světě.



NAVAZUJÍ NA TRADICI

Současné vedení města si zmíněné historické konsekvence uvědomuje. „V polovině padesátých let minulého století byla odborníky vyjádřena hypotéza, že založení, či spíše velmi ranou existenci města Moravská Třebová lze dle dohledatelných historických pramenů položit do období okolo roku 1257. V roce 1957 bylo s odvoláním na zmíněné kapacity slaveno výročí 700 let, coby důležitý mezník v novodobé historii města, a od tohoto roku se také současné vedení města odráží při stanovení dalších dat jubilejního charakteru. Slavili jsme v roce 2007, slavíme i letos a jsme přesvědčeni, že nejen moravskotřebovská a regionální veřejnost si už upevnila roky se sedmičkou na konci jako léta, kdy se ve městě, tak bohatém na historické odkazy, konají akce, které si jeho mnohasetletou existenci a slávu právě za účasti veřejnosti připomínají," vysvětluje starosta Miloš Izák.



HISTORICKÉ POZNÁNÍ JE STÁLE OTEVŘENÉ

Podrobnosti k tomu dodává vedoucí městského muzea Robert Jordán. „Moravská Třebová slaví 760 let města. To sdělení by mohlo vést k jednoduché úvaze, že tedy město bylo založeno, zmíněno, či obdařeno nějakými právy poprvé roku 1257. Skutečnost je však poněkud složitější. O první známé datum z historie města se již dlouhá léta historikové přou. Což má jistý praktický důsledek. Výročí města by se pak slavilo pokaždé jindy. Což o to, oslav není nikdy dost, ale jistý řád bylo nutno do této záležitosti vnést. Proto se již desetiletí v Moravské Třebové drží oslav v roce končícím na 7, byť je jejich původ poněkud kuriózní. Ač bez historické opory, záhy se zaběhlo, vznikla tradice, navíc tento rok nekolidoval s žádnými oslavami v sousedních městech, a proto se tedy letos v Moravské Třebové slaví 760 let. Uvidíme do budoucna, zda poznání dějin města pokročí natolik, že dokáže pohnout se současným stavem," uzavírá vedoucí muzea Robert Jordán. (sme)