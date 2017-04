Opuštěné a chátrající objekty léta čekají na nové využití

Svitavsko – Schátralé opuštěné budovy, stovky čtverečních metrů nevyužívaných ploch zarostlých planou vegetací, nezřídka i kontaminovaná půda. Tíživé dědictví minulosti, ztělesněné nevyužívanými areály bývalých průmyslových závodů, zemědělských provozů, ale i historických objektů, řeší desítky měst a obcí v Pardubickém kraji.

Některé z nich jsou ve vlastnictví samospráv, jiné, a těch je většina, patří soukromníkům. Nové využití se ve většině případů hledá jen těžko. Někde jsou překážkou vlastnické vztahy, největší problém však představují peníze. Investovat desítky milionů korun z obecních rozpočtů si mohou dovolit jen málokde.



Pomoc s revitalizací chátrajících opuštěných objektů místním samosprávám nabízí ministerstvo pro místní rozvoj. Obce mohou letos už druhým rokem žádat o dotace z programu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Celkově ministerstvo rozdělí mezi 37 projektů přes 90 milionů.



DŮM PŮJDE K ZEMI

Žádost o poskytnutí dotace na demolici zchátralých budov cestovala i z obce Cotkytle na Orlickoústecku. Střed malebné obce "hyzdí" zchátralý dům, který zde stojí roky bez povšimnutí. S demolicí nechtějí otálet, je vypsané výběrové řízení a dům by měl jít k zemi do prázdnin. „Chceme na místě zbouraného domu vystavět parkoviště, stání na popelnice, vysázet zeleň a celkově to zkultivovat. Máme zde totiž problém s místy na parkování," vysvětlil starosta obce Vlastimil Jureček.

O finanční podporu na demolici chátrajícího domku žádala obec již podruhé. V loňském pilotním ročníku neuspěli, letos se však zadařilo a získali dotaci ve výši přes 820 tisíc korun. Z Pardubického kraje byli vybraní jako jediní.

Ne ve všech případech je však vzhledem k majetkovým vztahům možné státní dotace využít. Při nelehkém hledání investorů podporuje obce rovněž Pardubický kraj. Už před deseti lety nechal kraj společně s Czech-Investem zpracovat vyhledávací studii, která identifikovala několik desítek takzvaných brownfields, zanedbaných a nevyužívaných nemovitostí, což mělo napomoci obnovení původního účelu objektů nebo nalezení nového využití.

Více než pětadvacet let čeká na své další využití opuštěný bývalý dětský tábor Kouty u Brandýsa nad Orlicí. Poslední táborníci z něj odjeli roku 1992, od té doby se sem stahují leda jen milovníci airsoftu. Teď se ale snad blýská na lepší časy! Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se do výběrového řízení na prodej 33 tisíc metrů čtverečních přihlásil zájemce.

„K dnešnímu dni je uzavřená kupní smlouva opatřena schvalovací doložkou Ministerstva financí," uvedl ředitel odboru právních služeb hradeckého územního pracoviště ÚZSVM Martin Plšek.

Zdaleka však není vyhráno, v kupní smlouvě je obsažená rozvazovací doložka, která určuje předkupní právo na část převáděného majetku. Zájemce si tedy musí počkat na vyjádření vlastníka staveb umístěných na některých tamních parcelách, který má na uplatnění svého práva tříměsíční lhůtu. A právě jeho rozhodnutí bude klíčové.

CHÁTRAJÍ I ZÁMKY

Mezi chátrajícími nemovitostmi nejsou jen průmyslové a zemědělské areály. Mnohdy se smutný osud nevyhnul ani historickým objektům. Své o tom vědí v Moravské Třebové nebo Biskupicích. Budovu někdejší dětské nemocnice zachránila před demolicí na poslední chvíli podaná žádost o prohlášení kulturní památkou.

Opravený renesanční zámek zase hyzdí rozpadající se budova bývalého mlýna, který patří soukromníkovi. Rovněž biskupický zámek přes sliby vlastníka už několik let chátrá a vedení obce s tím nemůže vůbec nic dělat.