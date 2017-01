Oprava památky bude stát 250 milionů

Litomyšl – Ve městě není významnější budova, než je zámek zapsaný na seznamu památek UNESCO. Mnozí návštěvníci si všimli, že zub času zanechal zejména na plášti budovy ošklivé šrámy. Národní památkový ústav se už několik let snaží tento architektonický klenot zachránit.

Oprava památky bude stát 250 milionůFoto: Deník/Petr Šilar

V současné době je vypracovaný projekt, který by měl památku zvelebit a zvýšit její návštěvnost.



Žádost o dotaci z evropských peněz bude podána nejpozději do konce března a pokud vše vyjde podle plánu, tak by se mohlo začít stavět v roce 2018. Projekt nazvaný „Božský zámek" by tak mohl navázat na opravy v okolí zámku, které stály stovky milionů korun. „Název byl původně v latině a vycházel z termínů renesanční architektury. Ministerstvo však požádalo o počeštění," vysvětlila kastelánka litomyšlského zámku Zdeňka Kalová. Proměna by měla být radikální a to v pozitivním významu.



Pokud dojde na realizaci projektu, který má změnit litomyšlský zámek k nepoznání, tak se budou moci návštěvníci těšit na opravdu radikální změny. Zároveň je však jisté, že finanční limit a časový harmonogram oprav neumožňují opravit například venkovní fasády na sto procent. „Vybírali jsme fasády, které potřebují nejakutnější opravu. Musí to být technologicky zvládnutelné a navíc v rámci rozpočtu," podotkla kastelánka zámku. Neznamená to však, že nedojde k výrazným změnám. Naopak sedmdesát procent omítek bude opraveno.



V rámci venkovních oprav bude také složité sehnat dostatek kvalifikovaných restaurátorů a dalších odborníků. To však bude mít na starost firma, která se oprav ujme. Ulehčenou práci bude mít při volbě technologických postupů. Bude moci využít zkušeností z oprav věže zámku, která je již opravena. Poslední úpravy byly na zámku provedeny v osmdesátých letech minulého století.



Kromě záchrany sgrafit budou opraveny i střechy, z nichž mnohé dosluhují. Ty jsou zároveň také historickým unikátem. „Krovy na zámku jsou úžasným dokladem historii o stavebnictví. Některé z nich pocházejí z třicátých let 17. století. Unikátní jsou také použité raně barokní prvky, které byly v dané době nadčasové. Ty jsou jedinečné v i rámci České republiky," řekla kastelánka.



NOVÉ EXPOZICE



Záchrana budovy je krásná věc, ale důležité je také, jak využít nově opravené prostory, kterých bude opravdu hodně. V současné chvíli je třetina z nich nepřístupná návštěvníkům. To by se však mělo změnit. Po rekonstrukci je v plánu, že se lidé podívají všude tam, kde nebude technické zázemí zámku. Co bude nového? V první řadě vznikne nová expozice o divadelní a hudební kultuře v regionu. Vystaveny budou velmi významné divadelní kulisy, které si nyní nemohou návštěvníci prohlédnout, neboť jsou uložené v depositáři. Jejich význam je však obrovský. Mohly by stát pro Litomyšl tím, čím byla například pro Moravský Krumlov Slovanská epopej.



Nově přibude expozice o architektonické hodnotě zámku, která byla důvodem pro zařazení na seznam památek UNESCO. „Její absence je v současnosti kritizována v různých monitorovacích zprávách," podotkla Zdeňka Kalová. Opraveny budou galerijní prostory, aby byly přístupné i v zimní období. Díky úpravám také budou veškeré prostory pro veřejnost přístupné pro handicapované osoby. Vozíčkáři si tak například budou moci vychutnat pohled z arkád.



ZMĚNY PRO FESTIVAL



Potěšeni změnami budou i návštěvníci Smetanovy Litomyšle. V projektu je počítáno s nákupem nové scény. Ta současná má dvě nevýhody. Je obtížné ji postavit a trvá to dlouho Navíc je dvacet let stará. Ta nová těmito neduhy trpět nebude. „Vybrali jsme firmu, která obdobné stavby realizuje v historických palácích ve Vatikánu," poznamenala k modernímu prvku kastelánka. Organizátoři světoznámého festivalu také budou moci využít nové prostory pro technické zázemí. Nebudou to však jen oni, kdo ocení opravené sály určené pro koncertní a další kulturní produkce.



„Domnívám se, že litomyšlský zámek má velkou šanci uspět, ačkoliv už teď víme, že budeme mít silnou konkurenci i v rámci českých památek zapsaných do Seznamu světového dědictví UNESCO," nechal se slyšet Miloš Kadlec, ředitel Územní památkové správy na Sychrově. Ta má na starosti i litomyšlský zámek.



V zámeckém areálu by mohlo dojít i k opravě Panského domu, který je také významnou památkou, za 50 milionů korun. Tomuto tématu se budeme věnovat v zítřejším vydání Svitavského deníku.