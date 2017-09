Ohrožené děti starousedlíci v ulici nechtějí

Svitavy – O nás bez nás, zlobí se obyvatelé ulice Kapitána Nálepky. Nelíbí se jim záměr Pardubického kraje přestěhovat do jejich ulice Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. A sepsali kvůli tomu petici.

Dům č. 4 v ulici Kapitána Nálepky ve Svitavách je na prodej. Zařízení pro ohrožené děti ale starousedlíci v ulici nechtějí.Foto: Deník/Jiří Šmeral

„O záměru se občané nedozvěděli z oficiálních míst, ale zcela náhodou a bezprostředně před schválením v orgánech kraje. Toto jednání považujeme za nekorektní vůči nám starousedlíkům, kteří v rodinných domech žijeme více než padesát let,“ uvádí se v petici, kterou podepsalo čtyřiatřicet obyvatel.



Zařízení, které je součástí svitavského Dětského centra, slouží dětem, které potřebují na krátký čas neutrální prostředí, než se vyřeší jejich další osud. V současné době je zařízení umístěno ve dvou nájemních bytech na svitavském náměstí.



„V nabídce realitní kanceláře jsme objevili rodinný dům se dvěma bytovými jednotkami, který by po rekonstrukci splňoval veškeré parametry,“ vysvětluje důvod stěhování ředitelka centra Drahomíra Votřelová.



Umístění v klidné části města s vlastním menším pozemkem, dobrá dostupnost občanské vybavenosti i pomoci z Dětského centra by podle ředitelky umožnily kvalitnější a bezpečnější fungování této služby, kterou kraj provozuje už třetím rokem.



BOJÍ SE O SVŮJ KLID

„Pardubický kraj chce následovat současné poznatky a trendy v moderní péči o děti. Je prokázáno, že v ústavní péči se děti nerozvíjejí optimálně a jejich přesun do bydlení rodinného typu na ně působí pozitivně a přispívá k jejich zdárnému vývoji,“ vysvětluje krajský zdravotní rada Ladislav Valtr.



Jenže část obyvatel ulice pro to nemá žádné pochopení. Obávají se ztráty klidu a zhoršení kvality bydlení. Nastěhování osmi dětí se dvěma pečovatelkami se podle nich promítne do snížení tržní ceny jejich nemovitostí.



„My v ulici bydlíme a jsme rádi, že tady máme klid. Nemáme nic proti dětem, kdyby to byly normální děti. Proto chceme, aby sem dali někoho jiného. Bojujeme všichni kolem, co tady bydlíme,“ podělila se o svoje obavy obyvatelka protějšího domu.



Ne všichni, kteří mají v sousedství prodávaného domu svoje nemovitosti, jsou ale proti. Lékařka Hana Deáková, která má svoji ordinaci přímo naproti, obavy sousedů nesdílí. „S peticí nesouhlasím, celé jednání vnímám spíše jako manipulaci a demagogii vedenou několika jednotlivci,“ říká lékařka. Obavám většinou starších obyvatel rozumí, nelíbí se jí však, že nejsou ochotní vyslechnout si opačný názor.



O petici, která dorazila na krajský úřad před devíti dny, bude rozhodnuto do měsíce. Setkání ředitelky Dětského centra Drahomíry Votřelové a krajského zdravotního rady Ladislava Valtra s obyvateli, které proběhlo minulý týden a mělo přispět ke zklidnění situace, se však minulo účinkem.



„Předpokládala jsem, že obyvatelé vznesou obavy, které je vedly k podepisování petice. Bohužel nešlo o diskuzi, ale hlasitý projev několika obyvatel, kteří nepustili ředitelku vůbec ke slovu. Každý má právo na svůj názor, ale zároveň je třeba se vzájemně skutečně poslouchat,“ povzdechla si lékařka Hana Deáková.



Podle krajského radního Valtra se bude nyní projektem zabývat odbor majetku a investic. „Chci podporovat každý krok, který bude mít na děti příznivý vliv, proto jsem si přijel vyslechnout názory obyvatel. Rád bych však zdůraznil, že od kroků, které povedou ke zlepšování péče o ohrožené děti, ustupovat nechceme a nebudeme,“ uzavírá zdravotní rada Ladislav Valtr.