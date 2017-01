Ohňostroj, nebo videomapping?

Moravská Třebová – Kulturní služby, které mají na starosti letošní 760. výročí Moravské Třebové, hledají vhodnou podobu vyvrcholení oslav.

JIŘÍ ŠMERAL

Město zvažuje, že jako vyvrcholení srpnových hlavních dnů oslav výročí 760 let připraví videomappping s tematikou z historie města. Nepříliš povedenou zkouškou na letní oslavy byla silvestrovská laser show, která měla ozvláštnit tradiční novoroční ohňostroj.

Po nepříliš vydařené laser show, která sklidila zdrcující kritiku především od diskutujících na sociálních sítích, v Moravské Třebové uvažují o videomappingu. „Jestli použijeme laser show místo tradičních slavnostních kratochvílí i během oslav v srpnu letošního roku, je ještě ve hvězdách. Ve hře je videomapping na budově radnice, ale tato forma vizuálna je ze všech tří – laser show, videomapping a ohňostroj – ta nejnákladnější," uvedl ředitel Kulturních služeb František Žáček.

Rozhodnutí, jaká světelně zvuková show bude použita v hlavním programu, je, podle Žáčka, složité. „Specifické prostředí, vznik náhlých větrných poryvů na náměstí vytrestalo tvůrce laser show. Vytvořenou mlhu, ve které lze laserové efekty sledovat, odfouknul vítr. Laserové paprsky byly nakonec víc vidět v kouři vzniklém z ohňostroje," objasňuje novoroční neúspěch ředitel Kulturních služeb.

Naopak videomapping je z jeho pohledu velkou výzvou. V červenci by ve městě měl proběhnout plenér studentů ateliéru Grafického designu a multimédií z brněnské fakulty informatiky, kteří by mohli videomapping vytvořit. „Technické zázemí, nejdražší část celého podniku, by byla zajištěna externě," dodává Žáček.

Některá města na Svitavsku, například Litomyšl, už videomapping vyzkoušela a měla s ním u veřejnosti úspěch. „Andělský videomapping pro Litomyšl dělala kolínská firma KLUCIvespolek. Co se týče reakcí návštěvníků, tak ty, které jsem zaznamenal, byly veskrze pozitivní," sdělil tiskový mluvčí města Michele Vojáček.

Za úspěchem litomyšlského adventního videomappingu stála, podle vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Michaely Severové, pečlivá příprava, kterou organizátoři svěřili profesionálům. „Domnívám se, že Andělský videomapping, který měl svoji premiéru při slavnostním rozsvícení vánočního stromu, byl úspěšný proto, že jej připravovali naprostí profesionálové. Na přípravě námětu jsme s firmou KLUCIvespolek úzce spolupracovali. Zapojili jsme nejen téma andělů, ale také nové zvony a vlastně celý příběh chrámu Nalezení sv. Kříže," objasnila Michaela Severová. Současně připomněla, že společnost KLUCIvespolek je podepsána pod spotem Krátký film o dlouhé historii Litomyšle, který v minulosti získal mnohá ocenění.