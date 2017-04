Ocitli se v roli pacientů

Svitavy – Studenti a studentky Střední zdravotnické školy ve Svitavách se ocitli na pár chvil „v kůži" těžce nemocných pacientů. Nezvyklou roli si vyzkoušeli na oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných na poslední březnový den.

„Účastníci se oblékli do „oblečku stáří", který simuluje zhoršenou pohyblivost i nemoci, kterými pacienti v seniorském věku trpí. Zelený a šedý zákal, nedoslýchavost, artróza, osteoporóza, následky cévní mozkové příhody a další," sdělila Marcela Marková, zdravotní sestra LDN.

Přítomní se rozdělili do dvojic, ve kterých vždy jeden představoval sestřičku a druhý se vžil do role seniora. společně plnili „úkoly", se kterými se běžně pacienti potýkají. Otáčení se v lůžku, chůze s holí, podpis informovaného souhlasu, oblékání se do pyžama, pití a jídlo v lůžku.

„Účastníci byli při uvedených aktivitách i při školení velmi pozorní a nácviku se zhostili s nevšedním nasazením. Byli také hodně překvapeni, jak náročné jsou najednou i zdánlivě jednoduché činnosti, například sníst jogurt nebo se napít z hrnečku. Věřím, že získané znalosti a zkušenosti uplatní v praxi," řekla na závěr Marcela Marková.