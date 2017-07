O Nebeskou aukci na internetu byl zájem

Polička – Do poslední chvíle se dražilo v historicky první elektronické aukci ve prospěch poličské charity. Během dvaceti dnů bylo k mání osm desítek uměleckých děl. Svého majitele nalezla polovina z nich. Cílem projektu bylo získání peněz na splácení a rekonstrukci domu, kde jsou situovány sociální služby.

Aukce. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jiří Koťátko

Největší zájem byl o obrazy, kterých se vydražilo osmnáct za 56 110 korun. „V této kategorii si také dražitelé nejvíce užili. Vůbec největší souboj se odehrál o olejomalbu Polička v zimě Kamily Ludvíkové. Pět uchazečů se o ni předhánělo od samotného spuštění aukce doslova do posledních vteřin,“ prozradila podrobnosti z dražby Štěpánka Dvořáková z poličské charity. O některá díla takový zájem nebyl. Vydražen však byl i nejdražší předmět Nebeské aukce – obraz „Pohled do parku“ od již zesnulého významného regionálního malíře Františka Bukáčka, a to za 16 500 korun.



ÚSPĚCH FOTOGRAFIÍ

K mání bylo umění nejrůznějšího charakteru. Ve skupině art fotografií se doslova strhla řež o tři signovaná fota Jindřicha Štreita. „Jejich dražba vynesla 6 430 korun, přičemž celkový výnos z prodeje fotografií dosáhl 8 740 korun,“ sdělila pracovnice charity. Trochu tajuplná záložka Ostatní, jíž kralovaly vitráž „Madona s dítětem“ a „Keramický betlém“ se stala druhou finančně nejúspěšnější. Prodaly se v ní předměty za více než deset tisíc korun. V zastoupení však nebyla jen díla slavných umělců, ale i šikovných amatérů.



Částka za prodej jejich děl nebyla velká, ale přesto si jí v charitě velmi váží. Celkem vynesla premiérová dražba 85 tisíc korun. Kromě této sumy získali pracovníci charity obrovské zkušenosti s takovýmto projektem. „Po světě chodí mnoho dobrých lidí prostých lhostejnosti. Patří mezi ně nejen ti, co věnovali svá díla, ale i dost občanů, kteří na svoji charitu nedají dopustit,“ dodala ředitelka charity v Poličce Markéta Šafářová.