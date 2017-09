O cyklopruzích je prozatím stále nejasno

Moravská Třebová – Nejasnosti kolem nových cyklopruhů ve Svitavské ulici nekončí. Stále totiž není jasné, jaká pravidla zde vlastně platí. Dohady kolem dopravního značení, které podle zastupitele Josefa Jílka, neodpovídá normě ministerstva dopravy, vyústily v podnět na prošetření policií. Ani ne po týdnu vydal svitavský dopravní inspektorát k místní úpravě dopravního značení stanovisko.

Podnikatelé se cítí novými cyklopruhy poškozeni.Foto: Deník/Jiří Šmeral

„Současný stav jízdních pruhů pro cyklisty, neodporuje platným technickým podmínkám. Bezpečnost silničního provozu není ohrožena,“ sdělil policejní mluvčí Ondřej Zeman.



Konečnou úpravu dopravního značení mají na starosti odbory majetku a dopravy. „Aktuálně se to řeší. Jsou to drobnosti, nic závažného,“ říká vedoucí odboru dopravy Petr Vaclavík. Rozhodnuto by mělo být v nejbližších dnech.



Než se tak stane, nastavila radnice v ulici nouzový režim. Se dvěma podnikateli, kteří mají v ulici své provozovny, se město podle starosty Miloše Izáka dohodlo, že mohou parkovat na chodníku. „Je to jedna z možností, než se to vyřeší,“ připouští starosta.



Fakt, že takové, byť přechodné řešení, není v souladu s právní úpravou, starosta nepopírá. „Městská policie to bude tolerovat. To je vše, co zatím k této věci mohu sdělit,“ říká Miloš Izák. Současně však dodává, že to neznamená, že městská policie bude přehlížet úplně všecko. „Zásobovači tam byli zvyklí stát třeba hodinu, možná ještě déle, ale to trpět nelze,“ dodává starosta.

Městská policie by tak měla být ve Svitavské ulici v těchto dnech více vidět. Potvrzuje to i velitel Radovan Zobač. „Z nařízení pana starosty bude městská policie v ulici provádět zvýšený dohled,“ potvrdil Deníku. Někteří podnikatelé si však už dříve stěžovali na šikanózní přístup městské policie. Podle některých neměří strážníci všem stejným metrem. „Bylo mi řečeno, že mám okamžitě odjet, protože nezůstává dostatečná vzdálenost,“ popisuje svoji zkušenost s městskou policií z posledního srpnového týdne provozní Laskavárny Pavla Teplá.



„Ověřovala jsem si, že podle předpisu musí zůstat volný pruh široký tři a půl metru. Vzala jsem pásmo a změřila jsem si, že od zrcátka mého vozidla zbývají k bílé čáře na druhé straně vozovky čtyři metry dvacet. Takže policista, byl to nějaký nováček, neměl pravdu. Tvrdil, že má takové instrukce od svých nadřízených,“ líčí Pavla Teplá.

Velitel městské policie trvá na tom, že se nic takového nedělo a neděje. „Městská policie ve Svitavské ulici neřešila žádný přestupek blokem v příkazním řízení na místě,“ zareagoval na dotaz Deníku Radovan Zobač. Zpočátku tvrdil, že díky kamerovému systému, kterým je Svitavské ulice monitorována, není problém vyjet okamžitě na místo a přestupek vyřešit. Nyní však říká něco jiného. „Vyjet můžeme, pokud to obsluha přímo v té chvíli zaznamená. Když to obsluha nezaznamená, tak tam vyjet nemůžeme,“ vysvětluje Radovan Zobač.



Starosta Miloš Izák svého podřízeného hájí. „Nebudeme medializovat systém výkonu služby, aby toho nezneužily nějaké kriminální živly,“ odmítl starosta žádost redakce o přehled výjezdů městské policie ve Svitavské ulici za poslední měsíc a půl. „Máme naprosto jasno. A kdo nemá jasno, ať mně navštíví,“ říká Miloš Izák na adresu nespokojených občanů.