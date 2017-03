Novou tvář terminálu zatím tají

Svitavy – Svitavské vlakové nádraží čeká oprava téměř za 70 milionů.

Vlakové nádraží čekají významné změny, projde celkovou rekonstrukcí. Vizualizaci město zatím tají.Foto: město Svitavy

Ve městě pokračuje příprava rozsáhlé úpravy prostoru před železničním nádražím. Stavební ruch tam na rok zavládne buď ještě na konci letošního roku, nebo na začátku roku příštího. Novou podobu terminálu za necelých 70 milionů korun město zatím tají. Vizualizaci chce veřejnosti představit do dvou měsíců.

VIZUALIZACI PŘEDSTAVÍ DO DVOU MĚSÍCŮ

Aktuálně probíhají administrativní kroky, které směřují k vydání stavebních povolení. Jsou zahájeny projekční práce na dokumentaci pro výběr zhotovitele, ty budou ukončeny do konce června tohoto roku. „V rámci přípravy stavby se zpracovává i vizualizace území po přestavbě. Chceme připravit materiál, který by veřejnosti prezentoval stav prostranství před a po úpravě, aby si každý mohl lépe představit, jak bude území vypadat," uvedl místostarosta Pavel Čížek.

Zatím však město budoucí podobu vlakového terminálu tají. „Vizualizace a porovnání se stávajícím stavem by měla být médiím a veřejnosti představena zhruba za dva měsíce," přislíbil místostarosta.

Pro Svitavy to bude největší jednorázová přestavba veřejného prostranství. Její součástí budou úpravy komunikací, chodníků, ale i zeleně, myslí se i na bezbariérovost. Vzniknou nové odpočinkové zóny, ale dojde i na změny v dopravě. Projektová dokumentace řeší přestavbu území jako dva propojené úseky.

JSOU NAPLÁNOVANÉ ROZSÁHLÉ ÚPRAVY

První zahrnuje prostor od Tovární ulice k ulici Nádražní. Město zde počítá s kompletní rekonstrukcí komunikace s odvodněním, výstavbou nových chodníků a veřejného osvětlení, rozšířením parkovacích a odstavných ploch. Počítá se rovněž se změnami v dopravním provozu. Průjezd z Nádražní směrem do Tovární ulice bude jednosměrný. V plánu je také vybudování cyklopruhu, bezbariérových úprav, nových pobytových ploch s mobiliářem, prostoru pro úschovu a odstavení jízdních kol a posílení veřejné zeleně. Druhý úsek představuje prostor od Nádražní k železničnímu přejezdu se závorami na ulici 5. května. „Také zde dochází k rekonstrukci komunikací s odvodněním a bezpečnostními prvky, dále ke sjednocení zastávek v území pro veřejnou autobusovou dopravu," přibližuje podrobnosti rekonstrukce místostarosta Čížek. Posílen bude rovněž mobiliář a zeleň a přibude nové veřejné osvětlení.

Po zpracování projektové dokumentace město vypíše výběrové řízení na realizační firmu, která by se, podle místostarosty Pavla Čížka, měla pustit do stavebních prací ke konci letošního nebo nejpozději na začátku příštího roku. Doba realizace je plánována přibližně na jeden rok. Investiční náklady by se měly pohybovat kolem necelých sedmdesáti milionů korun.