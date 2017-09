Nová školka „vyroste“ do roka na střeše základky

Dolní Újezd – Dočkali se. Po letech slibů a jednání konečně začne stavba nové mateřské školy. Během roku „vyroste“ na střeše základní školy. Obec přijde nová školka na třicet milionů korun, s financováním pomůže evropská dotace.

V Dolním Újezdu postaví novou mateřskou školu na střeše základní školy.Foto: OÚ Dolní Újezd

Do mateřské školy chodí nyní 65 dětí, za rok se ovšem kapacita navýší na 82 míst. Stavba nové školky bude svým způsobem unikátní. Projektanti ji totiž navrhli na střeše jednoho pavilonu základní školy. „Stavba je založená na železné konstrukci, která se musí nejdříve nakreslit a vyrobit. Počítám, že v listopadu začneme s pracemi přímo na budově,“ říká Stanislav Hladík, starosta Dolního Újezdu. Rodiče mají obavu, aby hluk ze stavby nerušil děti při vyučování. Toho se ale prý nemusí obávat. „Při stavbě dojde k odstranění střechy a vrchního pláště při osazení konstrukce. Budeme se snažit, aby ruch ze staveniště omezoval školu co nejméně. Rušné práce přesuneme na odpoledne,“ slibuje starosta Hladík.



Nová školka, hřiště, rekonstrukce školní jídelny. Za rok v září už budou ale všechny děti z mateřské školy pod jednou střechou. „Za mě je super, že bude školka ve škole a děti budou mít možnost sledovat své starší kamarády. Lépe se sžijí s režimem školy,“ podotýká Marie Ropková, učitelka újezdských prvňáčků.



Co se starou budovou mateřské školy? „Variant je několik. Podle podmínek dotace nesmíme objekt prodat ani komerčně využít. Takže uvažujeme o demolici, zřízení komunitního centra nebo pokračování domu s pečovatelskou službou v rámci hospicu,“ prozrazuje Stanislav Hladík. O osudu staré školky rozhodne zřejmě až nové zastupitelstvo příští rok po komunálních volbách.