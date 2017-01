Nová rolba vystřídala v garáži veterána

Litomyšl – Po ploše zimního stadionu v Litomyšli se prohání nový stroj na úpravu ledu. Jeho nákup byl nutný.

„Je to úžasný stroj. Oproti tomu předtím je to mercedes," prohlásil o nové rolbě její řidič Jan Bárta. Ostrou zápasovou premiéru si odbyl o víkendu. Je naprosto jasné, že bez tohoto zařízení se nedá ledová plocha udržovat. O zimní zábavu by přišly stovky hráčů i amatérských bruslařů.

K výměně tohoto stroje muselo dojít, neboť údržba toho starého byla ekonomicky neudržitelná. „Stará rolba měla čtyřiadvacet roků. My jsme ji kupovali, když měla dvanáct. Veškeré agregáty tekly. Bylo obtížné shánět náhradní díly a udržovat ji. Například generálka motoru, kterou jsme museli udělat v loňském roce, stála sto tisíc," řekl správce stadionu Petr Pešina. Ten zároveň odpověděl na otázku, co by se stalo, kdyby se rolba rozbila a nebylo možné dohrát rozjeté soutěže. „Nechci si to ani připouštět. Mohu ale říci, že pronájem rolby na den stojí dva a půl tisíce korun," dodal správce. Pokuta za nedohrání se odvíjí od soutěží a je více než desetitisícová.

NESPORNÉ VÝHODY

Novinka přináší komfort i finanční úspory. „Nový stroj je o čtyřiadvacet let mladší a za tu dobu šla technologie, co se například řezání a mytí ledu týká, výrazně dopředu. Kromě toho je rychlejší a také ekonomičtější. Provozní náklady budou zhruba poloviční," slibuje Petr Pešina. Rolba má elektrický pohon na baterie, které vydrží na jedno dobití osmadvacet úprav ledu. Za 250 tisíc mají vydržet minimálně deset let „Jenom pro srovnání. Stará rolba jezdila na plyn a ročně nás stál jenom plyn 60 až 70 tisíc korun," doplnil informaci správce. Snazší je i výměna nože, kterým se seřezává led. Místo až dvou hodin se nyní dá ostří nahradit během několika málo minut.

Jednodušší je i samotná obsluha. Ledařům pomáhají nové ovládací prvky a například i pedály, které u staré rolby nebyly. „Nůž je širší a je trochu těžší manipulace. Ovládání je jednoduché. Před ostrým uvedením do provozu jsme měli jednu zkušební jízdu," popsal manipulaci Jan Bárta.

Novou rolbu italské výroby čeká ještě jedna úprava, i když září novotou. Její kapotu bude po dohodě s grafikem zdobit logo města. Tu starou naopak čeká odchod „do důchodu". Zatím je ještě na stadionu, ale do budoucna s ní městské služby nepočítají.

Nákup nové rolby neprobíhal jednoduše. Město žádalo o dotaci, kterou se nakonec nepodařilo získat. Zastupitelstvo však rozhodlo, že ji zaplatí městské služby. Celkové náklady se vyšplhaly na zhruba tři miliony korun.