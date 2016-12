Nová průmyslová zóna ve Třebové

Moravská Třebová – Při západním okraji města, podél komunikace R35, naproti stávající průmyslové zóně, vyroste v budoucnosti nová průmyslová zóna. Vše ale závisí na tom, jak rychle se podaří dokončit změnu územního plánu města.

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA vyroste při západním okraji města, naproti té současné.Foto: město Moravská Třebová

„Máme trošku zpoždění, protože jsme se zasekli na tom, jak má vypadat rozšíření průmyslové zóny, což je hlavní důvod, proč se změna územního plánu dělá, abychom zvětšili plochy, které v současnosti máme," upřesnil místostarosta Václav Mačát. Stávající návrh předpokládal posunutí až k obytným domům.



To však vedení města nepřišlo, jako dobré řešení. „Byla k tomu docela dlouhá diskuze. Schválení změny územního plánu by mělo proběhnout nejpozději na konci dubna. Současnou průmyslovou zónu máme naplněnou až po okraj. Zbývají dva pozemky. Ve stávající lokalitě je v územním plánu už dnes zakomponovaná nová třiceti hektarová zóna, která ale vázne na majetkových vztazích, protože pozemky patří soukromníkům. Vyjednávání je složité, ale zdá se, že se už blíží ke konci," doplnil místostarosta Mačát.



Průmyslová zóna, která by měla vzniknout naproti té stávající, ve špici mezi silnicí R35 a Svitavskou ulicí, by sloužila spíše drobným podnikatelům. „Průmyslovou zónu chceme rozšířit tam, kde jsou naše pozemky. K dispozici zde bude deset hektarů, což už dnes nestačí poptávce," dodal ještě Václav Mačát.



Podle manažera průmyslové zóny Miroslava Netolického umožnilo město změnou územního plánu před pár lety rozvoj firmám ve stávající zóně. „Původně byla jedenácti hektarová a dnes má přes dvacet hektarů. Pracuje tam už víc jak tisíc lidí, zaivestováno je přes jeden a půl miliardy. Náklady byly menší než patnáct milionů, zhodnocení je stonásobné. A expanze firem pokračuje. Jen za poslední rok vyrostly další tři haly," vysvětluje Netolický.



Bez pracovní síly ale nemá průmyslová zóna možnost se dál rozvíjet. „Nezaměstnanost nemáme, protože lidé, kteří jsou dlouhodobě v evidenci úřadu práce, nikdy pracovat nebudou," domnívá se místostarosta Václav Mačát. A starosta Miloš Izák k tomu dodává: „Šesti procentní nezaměstnanost, kterou ve městě máme, považujeme za nulovou, protože z těch lidí se nedá vybrat. Většina o práci nestojí a většině to není, vzhledem k rozežranosti státního sociálního systému, zapotřebí," uzavírá starosta Izák.