„Nezbyla nám jiná možnost než soud“

Moravská Třebová – Vedení města Moravská Třebová se ke sporu s kongregací s odkazem na probíhající soudní řízení odmítlo vyjádřit.

Vojtěcha Zikešová, představená Kongregace sester Neposvrněného Početí Panny MarieFoto: Vojtěcha Zikešová

Spor mezi městem a Kongregací sester Neposkvrněného Početí Panny Marie pokračuje. Deník položil oběma stranám sporu stejné otázky, které směřují k osvětlení, proč vůbec k němu došlo a proč skončil před soudem.

Vedení města však, ústy starosty Miloše Izáka, možnost vyjádření odmítlo. Proto přinášíme odpovědi pouze jedné strany. Na otázky odpovídala generální představená kongregace, sestra Vojtěcha Zikešová.

Jakými argumenty byste přesvědčila odpůrce, že spravedlnost je na vaší straně?

Objekt kláštera s kaplí převedl stát v roce 2010 proti vůli a bez souhlasu kongregace do vlastnictví města, přestože naším zjevným přáním bylo, aby křivda z dob minulého režimu byla napravena. Pro mne je soudní spor, který prověřuje správnost převodu, spíše věrností odkazu našich spolusester a vlastnímu svědomí. Dějiny vyvlastnění klášterů a pozavírání řeholníků v padesátých letech nejsou tak vzdáleny. Pokud je někdo z různých důvodů nechce znát, je těžké přesvědčovat.

Na čem ztroskotala původní dohoda? Z dokumentů, které jsou k dispozici, to vypadá, že mezi městem a kongregací nebyly zpočátku zásadní neshody, pokud jde o podobu vyrovnání?

Nevím, jakou původní dohodu máte na mysli. Po podání žaloby v prosinci 2015, která zpochybňuje převod původního kláštera z vlastnictví státu do vlastnictví města, mně osobně dvakrát navštívil senátor Martínek. Přál si se mnou mluvit mezi čtyřma očima a zdůrazňoval, že jde pouze o jeho soukromou návštěvu. Při setkání jsme samozřejmě mluvili o možných variantách narovnání s městem. V dubnu 2016 jsme obdržely od starosty podkladový materiál pro jednání o finálním textu dohody o narovnání. K jednotlivým bodům návrhu jsme zaslaly v květnu naše vyjádření. V červnu jsme obdržely dopis s výpisem z usnesení zastupitelstva města, které většinou hlasů doporučilo ukončit jednání. Takže podle nás žádné jednání mezi městem a naší kongregací ani neproběhlo.

Co by se muselo stát, abyste se vrátily k jednání o dohodě? Co navrhujete, jaké podmínky jsou pro vás přijatelné, a jaké už nikoliv?

Pokud by město projevilo ochotu o našem vyjádření k navrženým bodům diskutovat, jsme připraveny. Pan starosta se ale nad naším návrhem pohoršil. Pan místostarosta se vyjádřil, že v soudním sporu jde o majetek minimálně za 350 milionů korun a naše kongregace požadovala jako startovací hodnotu narovnání k diskuzi jen 15 milionů. Nevím, jak by teď reagovala naše generální rada, která potvrzuje každé důležité rozhodnutí.

Vztahy mezi městem a kongregací? Souhlasíte, že soudní spor uškodil před veřejností oběma stranám?

Naším přáním je uzavřít křivdu minulosti, která zůstala nedořešena. Od začátku deklarujeme, že za společný cíl považujeme prosperující domov pro seniory. Nezbyla nám ale jiná možnost, než respektovat rozhodnutí města a nechat rozhodnout soud. Naše sestry sdílely společnou historii s městem Moravská Třebová 138 let a náš vztah k občanům tohoto krásného místa a zároveň kolébky naší kongregace žádné majetkové spory neovlivní.