Nemocnice má nový inkubátor

Svitavy - Miminka ve svitavské porodnici jsou v novém přístroji doslova jako v bavlnce.

Sestřička Renata Vrtěnová obsluhuje nový inkubátor, ve kterém spi Vojtíšek. Foto: Z. Hanyšová Celá

Nový inkubátor pro miminka dostali na konci loňského roku na novorozeneckém oddělení Svitavské nemocnice od nadace Kapka naděje.

„Jedná se o moderní inkubátor pro udržení optimálního prostředí pro miminko. Umožňuje zabezpečit plné sledování novorozence, který vyžaduje speciální poporodní péči," uvedl dětský lékař Ján Bodo, který je zástupcem primářky dětského a novorozeneckého oddělení nemocnice.

Bonusem je, že přístroj umožňuje starat se o miminko s minimální mírou rušivých vlivů. „Novorozenci můžeme v případě potřeby podávat kyslík, infuze či zhotovit rentgenový snímek i bez toho, abychom s ním manipulovali. Na přehledném displeji vidíme a sledujeme všechny potřebné ukazovatele – nastavení vlhkosti, teploty prostředíi dítěte, jeho tlak, nasycení krve kyslíkem a křivku EKG," vysvětlil lékař.

PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ

Ján Bodo uvedl, že největší výhodou nového inkubátoru je, že umožňuje zajistit přesnou hodnotu koncentrace kyslíku v prostředí inkubátoru.

„Nyní můžeme vytvořit pro dítě kyslíkové prostředí, jaké mu v dané chvíli zabezpečí ten nejlepší komfort. Což je velký rozdíl proti starším inkubátorům. V nich jsme podávali kyslík do kyslíkového stanu nebo volně do inkubátoru. Mohli jsme sice sledovat, kolik litrů kyslíku do inkubátoru teče, ale ne skutečnou koncentraci kyslíku ve vzduchu, který novorozenec vdechuje. V novém přístroji můžeme kyslík udržovat v prostředí v přesné koncentraci. Tím se posunujeme do 21. století," objasnil dětský lékař. Dodal, že ve všech porodnicích by to už měl být standard.

Nový inkubátor stál čtvrt milionu korun. Lékaři i sestry na novorozeneckém oddělení děkují organizaci Kapka naděje za jeho nákup. V současné době zde mají celkem dva inkubátory, z nichž je tedy jeden nový a přáním dětského lékaře Jána Boda je vyměnit brzy i ten starší. Kdyby mohl „napsat Ježíškovi", přál by si další přístroje – fotolampu a pulsní oxymetr.