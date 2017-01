Nejvíce peněz utratí za byty

Polička – Nejvyšší investiční výdaje v historii města Poličky. Tak je charakterizován rok 2017. Předpokládané výdaje budou 118 milionů.

Jen těžko byste hledali město, kde slovo půjčka a dotace není na každodenním pořádku. O to více zní neuvěřitelněji informace, že si v Poličce chtějí půjčit peníze poprvé za posledních dvanáct let. „Letos proinvestujeme rekordní sumu peněz, v loňském roce byla tato částka poloviční. Peníze si půjčujeme na mimořádnou investiční akci," řekl starosta Poličky Jaroslav Martinů. Pro rozpočet to nebude žádná zátěž, neboť se v minulosti chovali zastupitelé hospodárně.

NOVÉ BYTY

Důvodem půjčky je výstavba osmačtyřiceti bytů, které budou z velké části nájemní. „Náklady dosáhnou 63 milionů korun, což z běžného rozpočtu nemůžeme pokrýt, proto zapojíme i úvěr 20 milionů korun. Tímto způsobem chceme udržet ve městě absolventy škol a mladé lidi," vysvětlil záměr starosta Poličky.

Byty však nejsou to jediné, kam hodlají zastupitelé poslat miliony z obecní kasy. Ve městě mají v plánu další stavby a opravy. Mezi ty větší patří první etapa stavebních úprav čistírny odpadních vod za 13 milionů korun. Za 10 milionů chtějí v Poličce rekonstruovat Šaffovu a Tylovu ulici. Na své si přijdou i milovníci sportovních aktivit. Za 11 milionů vznikne cyklostezka z Poličky do Modřece. Opravy se dočká také plavecký bazén. Za deset milionů vybudují tobogan a whirpool. Další miliony poputují do úprav parkovišť, komunikací a chodníků.

Investiční akce přinášejí nejen radosti. „Těch akcí je tolik, že máme spíš starosti, abychom to dokázali do konce roku zvládnout," uvedl starosta Jaroslav Martinů. vážnější problémy však v Poličce neočekávají. O konečně podobě rozpočtu rozhodnou zastupitelé na zasedání 23. února.