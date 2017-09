Nejsem terorista a nepřivezl jsem žádné bomby, ujistil školáky Mohamed z Egypta

Dolní Újezd – Prší, vlezlá zima, do hasičského areálu se pomalu trousí běžci. Nevzdali to, i když počasí tuhle sobotu láká spíše zalézt do peřin než nazout běžecké boty. „Přece nejsme z cukru,“ tvrdí partička běžců. Přišli podpořit rozštěpové děti.