Nejedlý opět vzbuzuje emoce

Litomyšl – Pochopit situaci, která vznikla ohledně sochy Zdeňka Nejedlého není jednoduché, pokud se nepodíváme krátce do historie. Litomyšlský rodák a zároveň komunistický ministr je jednou z nejvíce kontroverzních postav v dějinách Smetanova města.

Již za svého života neměl na růžích ustláno. Ve 30. letech odmítlo vedení města odsouhlasit návrh na udělení čestného občanství. Toho se se dočkal po válce a v roce 1978 mu byla postavena socha. Místo nebylo vybráno náhodou. Dodnes stojí u školy kterou navštěvoval a zároveň pár metrů od jeho bydliště.

POHLED DO HISTORIE

Socha Nejedlého zůstala na svém místě i po roce 1990, kdy obdobné skulptury pohlavárů z ulic měst mizely. „V roce 1992 vyvrcholila dis-kuse o soše, která vyústila v umístění nápisu, jenž měl uvést na pravou míru vztah současných Litomyšlanů k osobě Zdeňka Nejedlého," sdělil historik Martin Boštík. Diskuse však neustala.

V roce 2004 vyšla publikace o monstrprocesu s rektorem Stříteským, ve kterém bylo v roce 1950 odsouzeno 24 osob z Litomyšle a blízkého okolí. Ta vyvolala emoce na straně odpůrců vrcholného představitele komunistického režimu. Tehdejší zastupitelstvo však potvrdilo závěry diskuse z roku 1992. V říjnu loňského roku byla uvedena ve Smetanově domě divadelní rekonstrukce monstrprocesu a další debaty byly na světe.

SITUACE DNES

Ukázalo se, že v Litomyšli jsou stále lidé, kteří řešení z roku 1992 nepovažují za správné. Ve zpravodaji města se následně objevily články, ve kterých lidé žádali vedení města o odstranění sochy člověka, který je většinou národa považován za symbol komunistické kultury 50. let 20. století.

Na jaře pak přišel občanům města do schránek leták z pera člena KSČM, který oslavuje osobnost Zdeňka Nejedlého slovy: „Miluji Zdeňka Nejedlého".

Autor letáku Max Olšan okomentoval jeho vznik takto: „Komunistická strana si pravidelně připomíná, na rozdíl od vedení města, každé kulaté jubileum týkající se jednoho z nejvýznamnějších litomyšlských rodáků. Letos uplynulo 55 let od úmrtí Nejedlého a příští rok oslavíme 140 let od narození. Kromě připomínky těchto výročí má leták také oživit v litomyšlské veřejnosti povědomí o člověku, který vykonal mnoho užitečné práce. To, že se vydání letáku překrývá s aktuální snahou menšinové části veřejnosti přemístit sochu, je dílem náhody."

Připomínání výročí však není v Litomyšli vynecháváno, jak by se mohlo zdát. „Za město jsme si připomněli výročí konání monstrprocesu a nikoliv Zdeňka Nejedlého. Leták o něm ovšem zmiňuje jen část osobnosti tohoto komunistického pohlavára," vyjádřil se starosta Litomyšle Radomil Kašpar.

CO BUDE DÁL

Další reakce vzbudila také rozruch. Na krku sochy se v minulých dnech objevila cedulka s citátem, který použil Nejedlý na adresu hudebního skladatele Josefa Suka: „Pro takovou osobnost není v tomto ovzduší místa, i kdyby se nyní sebe více zdobila trikolorou."

Tento styl vyjádření starosta odsuzuje: „Oprátky do této doby nepatří." Další reakcí je, že vznikla komise, jež se bude zabývat novým názorem na vztah města k osobě, která jak praví klasik: „Rozmnožil i poškodil kulturu českou. Přinesl poctu i úhonu rodnému městu, jež oceňuje dobré a zavrhuje špatné jeho skutky."