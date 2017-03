Nejdražší projekt je na okrasu

Litomyšl – Bez připomínek a emocí schválili zastupitelé v Litomyšli na únorovém zasedání rozpočet na rok 2017.

VIZUALIZACE hřiště v Litomyšli.Foto: Repro: Rusina Frei Architekti

O dvacet milionů korun víc oproti loňskému roku mají letos v plánu utratit v Litomyšli. Suma, se kterou bude vedení města hospodařit, je 322 milionů korun. Je to například stejná částka, jakou disponuje město Polička. Příjmy města se oproti loňskému rok nezvýšily.

HŘIŠTĚ VS. CHODNÍK

Nejvýznamnějším projektem roku 2017 je dokončení proměny nábřeží Loučné včetně vybudování hřiště. Zde město zaplatí celkem 5 milionů korun a 25 milionů dodá Nadace Karla Komárka. Město v souvislosti s touto akcí zaplatí úpravu komunikace na ulici Vodní valy. Nové povrchy vozovky a chodníků budou stát celkem 8 milionů korun. Projekt však nemá podporu u všech občanů a nesouhlasí s ním ani někteří zastupitelé. „Po několika letech vládnutí koalice jsme se nedočkali chodníku na Lánech a nebudou na to peníze ani letos. Zatímco jsme vyhodili desítky milionů za rekonstrukci Vodních valů, které to zas tolik nepotřebovaly," vyjádřil se k dané investici zastupitel Miroslav Nádvorník (TOP 09). Zároveň připomenul potřebnou výstavbu chodníku na ulici, která je souběžná se silnicí I/35 a slouží v případě nutnosti jako objízdná trasa.

INVESTICE

Dalším významným projektem je přebudování objektu bývalé ortoptiky pro potřeby domu dětí a mládeže. To je nutné zejména z toho důvodu, že se do vystěhovaných prostor přemístí část žáků z MŠ Zámecká, která se pro změnu musí vystěhovat z důvodu rekonstrukce Panského domu, kde sídlí. Výše zmíněná přestavba a stěhování mají stát 11 milionů korun. „Tento projekt musíme realizovat i bez ohledu na dotační tituly," sdělil starosta Litomyšle Radomil Kašpar (KDU-ČSL). Je to jedna z mála investičních akcí, která není vázána na příjem dotačních titulů. Těch je v rozpočtu mnoho. Například rekonstrukce povrchu dráhy na atletickém stadionu a odvodnění fotbalového hřiště, dokončení turistického zázemí na Smetanově náměstí či vybudování sociálního zařízení na hřbitově. Součástí tohoto projektu je i výstavba prostor pro správu hřbitova. Město dále plánuje vybudovat novou hasičskou zbrojnici za 20 milionů korun, na niž lze získat 90% dotaci. V rozpočtu se počítá i s dotací na provoz sportovišť ve výši 8,5 milionu či 4 miliony na projekty v integrovaných obcích. „Mám radost, že je v rozpočtu v rámci kapitoly rozvoj a investice na údržbu našeho majetku vyčleněno 121 milionů korun," řekl Radomil Kašpar

SPORT

Na provozní výdaje jednotlivých sportovních organizací poputuje 1,1 milionu korun. Na podporu pravidelné sportovní činnosti pak částka o 300 tisíc vyšší. Tím podpoří město celkem 807 dětí. Nelze tak zastupitelům vyčítat, že v rámci rozpočtu podporují pouze kulturní akce, které mají v Litomyšli vyšší návštěvnost než akce zaměřené na sport.

„Jsem ráda, že město uvolňuje peníze na sport, a to především na podporu mládežnických aktivit. Jsem spokojená také s tím, že se začalo budovat sociální zařízení na hřbitově," poznamenala zastupitelka Dana Kmošková (ČSSD).