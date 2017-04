Nejdelší pomlázku upletli v Biskupicích

Biskupice - Sto jedna metrů a dva metráky. To jsou parametry nového českého rekordu.

Nejdelší pomlázku upletli v BiskupicíchFoto: Iveta Nádvorníková

V obci na Malé Hané vzali pletení pomlázky naprosto vážně. A nebylo to poprvé, co se pletač Ladislav Šumbera zapsal do České knihy rekordů a kuriozit s nejdelší pomlázkou v České republice. Napoprvé v roce 2010 stačila k vytvoření rekordu „jen" 55 metrů dlouhá žíla. Rekord překonali pletači z Němčiček u Brna. Jejich pomlázka měřila 66,66 metrů. Biskupičtí se však nenechali zahanbit.

„Chtěli jsme rekord zpátky. Dali jsme síly dohromady, práskli do toho a je to doma," uvedl místostarosta Biskupic Filip Procházka.

Pomlázku pletl sám Ladislav Šumbera. Lidé ze vsi a okolí mu zajišťovali vrbové proutí.

„Široko daleko nezůstala žádná vrba nedotknutá," podotkl Filip Procházka. Aby ne, když pletač Ladislav Šumbera spotřeboval na nejdelší pomlázku v zemi zhruba dvě stě kilo proutí.

„Pletl jsem podle času posledních pět dní. Když to spočítám, tak jsem u toho strávil tak 21 hodin. Bylo to náročné hlavně na ruce," řekl biskupický rekordman. V sobotu se mu podařilo vrátit rekord do vesnice.

„Pomlázka měří 101 metrů a je to úctyhodná záležitost," komentoval počin Miroslav Marek, prezident agentury Dobrý den z Pelhřimova, která rekordy zaznamenává. „Je to úžasný pocit," dodal bezprostředně po vyhlášení rekordu Ladislav Šumbera.

Zatímco první pomlázku si v Biskupicích pověsili pod okap obecního úřadu, tak ta druhá se tam určitě nevejde. Místo však pro ni mají vymyšlené. „Omotáme ji kolem budovy technického zázemí obce. Obvod budovy zhruba odpovídá délce pomlázky," řekl starosta Biskupic Dalibor Šebek. Obec známá výrobou slivovice má tak novou kuriozitu. Ladislav Šumbera má zase o rekord navíc. Kromě pomlázky upletl v minulosti z proutí i největšího velikonočního zajíce a obří vejce.

(ik, pš)