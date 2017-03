Nehoda dvou kamionů na pětatřicítce ochromila město

Moravská Třebová – Hluk, otřesy, prach a zplodiny. Město se na pár hodin vrátilo o dvě desetiletí zpět.

Jako na začátku 90. let, kdy ještě neexistoval silniční obchvat, to v Moravské Třebové vypadalo v pátek dopoledne. Po srážce dvou kamionů, která zablokovala provoz na „pětatřicítce", odklonila policie tranzitní dopravu přes centrum města. Komunikace na Svitavské ulici nápor nevydržela a došlo k havárii vodovodního řadu.

„Policie posílala kamiony ve směru od Olomouce přes Boršov, ale nepodařilo se zabránit jejich projíždění po Brněnské a Svitavské ulici. A tím bohužel došlo k nadměrné zátěži a poruše vodovodu. Policie nemohla zabránit, aby kamiony do města nevjížděly. Dopravní policisté mi vysvětlili, že nebylo zbytí," objasnil starosta města Miloš Izák.

Souhlasí s tím i vedoucí odboru dopravy Petr Václavík. „Jsou to výjimečné situace. Líp se to asi zvládnout nedalo. Spojilo se více věcí najednou," řekl.

Komunikace ve městě nejsou na takový provoz zvláště po zimě stavěné. Podle vedoucího dopravního odboru páteční situace rovněž dokazuje, jak v poslední době narostl provoz na silnici I/35. „S omezením na D1 zde jezdí o polovinu víc aut než dřív," domnívá se Václavík.

Policie se v takových případech s představiteli samosprávy o objízdných trasách neradí. Postupuje operativně podle aktuální situace. „Objízdné trasy se řeší, až když dojde k nehodě. Musíme vyhodnotit aktuální stav vozovek a co jsou schopné pojmout. Na místě byly policejní hlídky, které řídily provoz," vysvětlila mluvčí policie Hana Kaizarová.

JAK TOMU ZABRÁNIT?

Starosta Miloš Izák by chtěl podobným situacím do budoucna zabránit. „Budu jednat s vedoucím územního obvodu Policie ČR plukovníkem Bauerem a požádám jej, aby příště, když bude nutná objížďka, se to řešilo jako dříve a policie pouštěla kamiony už od Hřebče po staré silnici a přes Boršov, aby byla jistota, že se to neucpe," nastínil starosta.

Podle Miloše Izáka byla v pátek situace v centru města opravdu hrůzostrašná. „Byl jsem se tam podívat. Bylo to totálně ucpané a trvalo to dlouhou dobu," dodal starosta Izák.

O havárii a úniku vody na Svitavské ulici se správce vodovodního řadu dozvěděl o půl sedmé ráno, kdy už po komunikaci projížděly desítky nákladních aut. „Za tohoto provozu nebylo možné začít s opravou. Ve spolupráci s policií byl potřebný úsek vodovodu neprodleně uzavřen, aby se zamezilo dalšímu úniku vody z potrubí," upřesnil vedoucí moravskotřebovského střediska vodovodů Lukáš Vykydal. Nejvíce postihla havárie areál sociálních služeb, který byl několik hodin odříznutý od vody.

„Po obnovení provozu na státní silnici jsme započali s opravou havárie. Jednalo se o poruchu na navrtávacím pase vodovodní přípojky, která byla pravděpodobně způsobena nadměrnou dopravou těžkými vozidly v obou směrech," uvedl Vykydal. Dodávka vody byla obnovena ve čtyři hodiny odpoledne. Náklady na opravu havárie odhaduje provozovatel vodovodu na 25 tisíc korun.