Námořnický piknik aneb Když někomu teče do bot

Městečko Trnávka – Školní svatojánský piknik se letos nesl v námořnickém duchu. Kolem staré zaoceánské jachty, zakotvené na školní zahradě, se to hemžilo loděmi, malými i velkými námořníky. A nechyběli ani piráti.

Námořnický piknikFoto: Ludmila Šimečková

„Do plachet nám vál příhodný vítr a naše travnaté moře bylo poklidné, takže celá posádka se mohla oddávat skládání papírových lodiček a parníků, malování na obličej, hodu záchranným kruhem na cíl, výlovu mušlí a hlavně námořnickému bubnování,“ přiblížila průběh pikniku pedagožka Ludmila Šimečková.

A závěrečná kyblíkovaná? Co na tom, že někteří by mohli rovnou do soutěže Miss mokré tričko a někteří zase zjistili, jak to vypadá, když někomu opravdu teče do bot.





„Přelévání a šplouchání vody z kbelíku do kbelíku, píseň Hou, hou, samá voda a lízátko pro ty, co vypadli z kola ven. To všechno se zalíbilo nejdříve dětem, pak rodičům a nakonec neodolaly ani učitelky. A proč by také ne? Léto je tu a naše školní jachta míří rovnou k prázdninám,“ uzavřela Ludmila Šimečková.