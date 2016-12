Nakupující evakuovala policie

Litomyšl – Ve čtvrtek krátce po čtvrté hodině odpoledne zněly městem policejní a hasičské sirény. „Nakupující v obchodním centru se museli cítit jako v hororovém filmu, když začaly praskat a vystřelovat podlahové dlaždice. Hasiči uzavřeli přívod plynu, protože byl v objektu cítit plyn," sdělila k zásahu v litomyšlské Bille tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Vendula Horáková.

Pocity, jaké v tu chvíli zažívali lidé uvnitř budovy, popsala jedna z pracovnic supermarketu. „Začala se zvedat podlaha a nejdříve jsme nevěděli, zda je to voda nebo plyn," řekla. Policie okamžitě po příjezdu celý prostor obchodního domu uzavřela. „Šli jsme s manželem do Billy na velký vánoční nákup a policie tam zrovna natahovala pásku a lidé museli ven. Měli jsme strach, jestli se tam něco nestalo, třeba aby tam nebyla bomba. V dnešní době člověk neví," uvedla Markéta Dvořáková, která byla čtvrteční události bezprostředně přítomna.



První informace od policie se Deníku podařilo získat již dvacet minut po výjezdu. „Došlo k technické závadě a poškození dlažby. Všechny volné hlídky v okolí byly vyslány k zajištění budovy a provedení evakuace osob. Evakuováno bylo celkem osmdesát lidí do bezpečné zóny. Objekt byl zajištěn proti neoprávněnému vstupu. Byl vyžádán statik, který provedl obhlídku budovy," sdělila tisková mluvčí policie Lenka Vilímková. Výjezdu se, podle pozdějšího upřesnění policejní tiskové mluvčí Hany Kaizarové, účastnilo celkem třináct hlídek z územního odboru Svitavy, Ústí nad Orlicí a krajského ředitelství.



Na místo se krátce po uzavření budovy dostavil plynař, který ale žádné koncentrace nenaměřil. „Přivolán byl i statik. Ten budovu prohlédl a stavba byla v pořádku," doplnila tisková mluvčí hasičů.



Po necelých pěti hodinách, ve 20:50 večer, složky integrovaného záchranného sboru akci ukončily. „Bylo konstatováno, že došlo k technické závadě. Budova byla předána vedení obchodního domu Billa a veškerá opatření byla ukončena," upřesnila tisková mluvčí Hana Kaizarová. „Naštěstí se nikomu nic nestalo. Řekli nám, že přes noc podlahu opraví, abychom mohli v pátek otevřít, protože na prodejně jsou velké zásoby zboží na Vánoce," dodala pracovnice supermarketu.



Policii České republiky asistovala ve čtvrtek při zásahu rovněž litomyšlská městská policie. Dostavil se i starosta města. „Byl jsem na místě osobně a podle policie je na vině technická závada, pravděpodobně v podlahovém topení. Nešlo o žádný teroristický útok," prohlásil Radomil Kašpar.



V pátek 23. prosince ráno už prodejna skutečně fungovala. „Technická závada se týkala problematiky tepelných mostů, které způsobily vzedmutí podlahové krytiny v části prodejny. Závada byla odstraněna do té míry, aby prodejna mohla být opět plně k dispozici našim zákazníkům. Prodejna byla otevřena v obvyklé době, v 7:00," objasnila tisková mluvčí společnosti Billa Lucie Borovičková.