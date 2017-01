Na váhu museli stoupnout všichni příchozí

Němčice – Vážená vážní komise zasedla již po více než čtyřicáté k decimálce v poslední den roce. Tradiční setkání, při kterém je každý příchozí „donucen" vstoupit na váhu, láká do obce u Litomyšle desítky lidí. Nejinak tomu bylo i tentokrát.

NESTYDÍ SE

Silvestrovské vážení je o recesi a setkání s přáteli na závěr roku. Není rozhodně mířeno na ty, kteří o vánocích přibrali nějaké to deko navíc. Na druhou stranu naplněným sálem se nesla slova jako: „Ty Vánoce se na tobě pěkně podepsaly." To však přítomní brali s humorem. „Já si ani nepamatuji po kolikáté jsem v Němčicích, ale určitě jsem zde byl poprvé před rokem osmdesát devět. Scházíme se zde pravidelně s celou rodinou, je nás jedenáct, a nejen že hodnotíme uplynulý rok, ale plánujeme i ten další," prozradil Lubomír Sršeň z Litomyšle. Nebál se dokonce říci, jak je na tom se svojí váhou. „Poslední roky si držím svých pětadevadesát kilo. Byly časy, kdy sem se blížil k metráku. Dokonce mám v zápisu devětadevadesát kilogramů, ale také jsem měl o deset méně," dodal pravidelný účastník akce.¨



Je samozřejmostí, že se váží i členové komise, kteří patří ke Spolku pro zachování místních kulturních tradic v Němčicích. „Komise zhubla. Někteří členové dost výrazně," sdělil předseda komise František Šauer. Ve čtyřech navážili pánové úctyhodných 527 kilogramů. Na vítězství však nikdo z nich nedosáhl. „Vítězem vážení i Nejváženějším občanem Němčic se pro rok 2016 stal pan Oldřich Hiller z Němčic s hmotností 145 kilogramů," prozradil František Šauer.



Celkem vstoupilo na váhu 154 lidí, z nichž většina byla z Němčic a okolí. Což bylo o trochu méně než loni. V letošním roce však zaznamenali i návštěvu z Německa.



V letošním roce si premiéru odbyla nová decimálka, kterou věnoval spolku Jaroslav Vytlačil. Dlouholetý účastník, který si přes svůj vysoký věk akci užívá a rád vždy přidá nějakou vzpomínku a historku na léta minulá. „Stará decimálka byla jen na sto padesát kilo a nová od strejčka Vytlačila je repasovaná a je do dvě stě kilo," dodal člen spolku, jehož členové pomáhají s kulturním programem v obci. Kromě vážení pořádají i košt pálenek nebo likérů. Ten byl v loňském roce obzvláště úspěšný a byl spojen s bazárkem. „Výtěžek věnujeme základní škole a školce. Zatím však nevíme, co si pořídí," poznamenal František Šauer. K poslednímu dni v roce patří i humor, a tak byl k dostání jedinečný plátek s názvem Němčický bodlák. I ten má svou dlouholetou tradici. „Jeho cílem není urážet a zesměšnit, ale mluvit o chybkách i úspěších občanů Němčic ve veselém duchu," vysvětlil František Šauer.