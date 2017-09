Moravská Třebová – Od pátečního odpoledne je v prostorách františkánského kláštera k vidění tradiční výstava fotografií Moravská Třebová včera a dnes.

Výstava fotografií Moravská Třebová včera a dnes.Foto: DENÍK/Jiří Šmeral

Nesoutěžní přehlídku, do které se mohou se svými snímky přihlásit amatérští i profesionální fotografové, pořádá komise památkové péče. Letošní přehlídka, která dospěla do svého devatenáctého ročníku, probíhá v rámci programu Dnů evropského kulturního dědictví a oslav 760. let města.

Na vernisáži byla rovněž představena nová publikace starých pohlednic města a okolí.