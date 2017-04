Moravská Třebová má rozpočet 247 mimlionů, pětina jsou investice

Moravská Třebová - Město bude letos hospodařit s rozpočtem ve výši 247 milionů korun, vloni to bylo 205 milionů korun. Příjmy by měly dosáhnout 191 milionů korun, schodek 56 milionů korun pokryjí přebytky z minulých let. Na investice město vyčlenilo přes 47 milionů korun.

Zastupitelstvem prošel rozpočet hladce. Opozice má však výhrady. Mezi největší investiční akce, za 5,85 milionu korun, patří vybudování občerstvení a zázemí pro návštěvníky rekreační lokality Knížecí louka. Milionový příspěvek město získalo od Pardubického kraje. „Cenu zvýšily přeložky plynu a kanalizace," řekl místostarosta Václav Mačát (ČSSD). Opozičním zastupitelům se zdá projekt předražený. „Z našeho pohledu se jedná o nevhodnou investici na nevhodném místě, jen přeložky sítí se budou pohybovat kolem milionu korun," namítá Tomáš Kolkop (Sdružení nestraníků). Podle Kolkopa má být součástí objektu dětské hřiště, přitom o nějakých dvě stě metrů dál, v zámeckých zahradách, už dětské hřiště je. Město by podle zastupitele nemělo zasahovat do komerčních a podnikatelských aktivit a investovat nehospodárně do budovy, která není nezbytně nutná. Opozice si prostřednictvím návrhu Miloše Mičky (TOP09), vymínila alespoň kontrolu nad realizací. Město chce také za zhruba devět milionů korun postavit první etapu stezky pro chodce a cyklisty v Olomoucké ulici, dvě třetiny nákladů pokryje dotace. Za téměř osm milionů korun má být opraven chodník podél ulice Lanškrounská do místní části Sušice. Přes šest milionů korun bude stát první etapa rekonstrukce objektu sociálních služeb, čtyři miliony korun by měly být z dotace. Celkové náklady místostarosta odhaduje na 50 milionů korun. O navrácení objektu bývalého kláštera usiluje Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie, která vloni podala určovací žalobu. „Dokud nerozhodne soud, je to náš majetek a nebrání nám to čerpat dotaci," uvedl Mačát. Moravská Třebová také vynaloží přes 25 milionů korun na opravy kanalizace.

Autor: Jiří Šmeral