Modernizace interny skončí za rok

Litomyšl – Hotovo ještě není vše, přesto je vidět spousta odvedené práce. Řeč je o interně litomyšlské nemocnice. Zvenku svítí novotou už dva roky. Interiéry ještě nejsou zdaleka hotové, pacienti si však mohli všimnout změn v ambulancích a části prvního patra. Dokončena bude v příštím roce.

ČEKÁRNA nové interní ambulance v přízemí.Foto: Zdena Hanyšová

STACIONÁŘ SNÍŽÍ POČET HOSPITALIZACÍ

Kromě ordinací a čekáren jsou plně vybavené i pokoje. Jeden z nich je speciální, určený je pro potřeby stacionáře. „Je vybaven dvěma lůžky, křeslem a přístroji pro monitor srdce i dechu. Bude sloužit pro pacienta, který přijde s potížemi, a my ještě nebudeme vědět, zda bude nutné jej hospitalizovat. Vyšetříme jej a následně rozhodneme o hospitalizaci nebo propuštění domů," uvedla vrchní sestra litomyšlské interny Jitka Wayrauchová.



Ze zkušenosti zdravotníci vědí, že většina klientů potřebuje jen půldenní zákrok, aby se jejich stav srovnal. Tento pokoj tak mnoha pacientům umožní vyhnout se hospitalizaci. Podobný stacionář je v plánu i pro oddělení LDN, které vznikne v prvním patře. Přesunou se do něj pacienti z vily Klára, která je v havarijním stavu. Litomyšl by tak na konci příštího roku mohla vyřešit dlouhotrvající problém a pacienti LDN by mohli konečně získat důstojné prostory.



Interna zatím využívá nové prostory budoucí LDN, a to až do doby, než bude opravené celé první patro. Důvod je pragmatický. „Po celou dobu stavebních prací nebyl a nebude omezen zdravotnický provoz. Klienty zároveň prosíme o trpělivost," uvedla náměstkyně pro léčebnou péči Zdenka Fenclová.



KRAJ INVESTUJE MILIONY KORUN

Rekonstrukce stála Pardubický kraj už 8 milionů 300 tisíc korun na stavebních úpravách. Jeden milion korun stálo vnitřní vybavení, kromě postelí, které interna nakoupila už před dvěma lety. Na druhou etapu je vyčleněno 12 milionů 700 tisíc korun. Po rekonstrukci vznikne oddělení LDN s 38 lůžky a interní oddělení s 45 lůžky.