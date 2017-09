Mimové lákají čím dál víc lidí

Polička – Svět umění skrytého mnohdy za bílou barvou je již šestým rokem spjat s Poličkou. V uplynulém týdnu se zde uskutečnil Mime Fest, který není pouhou přehlídkou světové extratřídy v mimice.

„Festival se každoročně vyznačuje velmi rodinnou atmosférou. Profesionálové a studenti z celého světa spolu s poličskými diváky vždycky spontánně vytvoří skupinu, kde to srší inspirací a přátelstvím,“ řekl ředitel a dramaturg Mime Festu Radim Vizváry.



Právě až rodinné vztahy dělají z festivalu výjimečnou událost. Během celého týdne studenti spolupracují s těmi nejlepší mimy z celého světa na workshopech a zároveň je sledují při představeních, která rok od roku lákají více lidí.



„Během festivalu nezáleželo na tom, jestli jste výčepní nebo hvězda, která hrála pro anglickou královnu. Všichni se spokojeně bavili a atmosféra v divadelním klubu byla stejně skvělá jako zážitky a společný smích během představení,“ dodal Vizváry.



ZAHRANIČNÍ ADEPTI

Po šesti letech usilovné práce se Polička stává s lehkou nadsázkou světovým centrem mimického umění. „Nejvíc mě letos překvapilo, kolik zahraničních studentů a zájemců náš festival vyhledává. Jezdí k nám víc a víc zahraničních adeptů mimického umění. Fakt, že se pověst o festivalu rozšířila i ke studentům v USA, ve Francii nebo třeba ve Finsku, mě přesvědčuje, že naše práce má smysl. To, že se tito lidé vracejí na další ročník a často přesvědčí k účasti i své přátelé, to mi udělá vždycky tu největší radost,“ sdělil Vizváry.



Uplynulý týden bylo možné v Poličce potkat nejen světové hvězdy jako duo Umbilical Brothers z Austrálie nebo Davida Erikssona ze Švédska. Na pódiu se kromě nich představili ti, kteří na své ocenění čekají. V tomto případě je však řeč jen o cenách od odborných porotců. Pokud by se úspěch poměřoval decibely smíchu, kterými publikum vystupující obdařilo, tak by si všichni na prknech Tylova domu odnášeli minimálně Thálii. Tu však z vystupujících vlastní zatím jen Radim Vizváry, který vystoupil s představením Sólo, za které zmíněné ocenění získal.



Mime Fest má za sebou úspěšný šestý ročník. V Poličce se představili umělci z celého světa, svým žonglérským uměním se zaskvěl Filip Hajduk ze Slovenska. O závěr festivalu se postaral jeho ředitel Radim Vizváry (pravý snímek). Ten prozradil, na co se mohou diváci těšit v příštím roce. „Na Mime Festu jsme měli umělce ze Severní a Jižní Ameriky, z Evropy, Afriky a letos i Austrálie. Abychom měli celosvětový záběr, chybí už jen Asie, a na tu se chceme příští rok soustředit. Jednáme třeba s významnými umělci z Japonska. Rozhodně je na co se těšit,“ dodal Vizváry.