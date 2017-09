Město architektury chystá další překvapivé projekty

Litomyšl – Město hudby a architektury. Na desetitisícovou obec dost významné přívlastky. Zvláště pokud se v dané souvislosti přidává slovo „světová“.

Dobrá a zároveň špatná zpráva přichází z litomyšlského zámeckého návrší. Uvnitř historicky i architektonicky významného brodidla panuje stavební ruch. Kašna, která v minulosti posloužila mnoha obyvatelům města ke zchlazení, se dočkala rekonstrukce. Práce jsou však natolik náročné, že si vyžádají větší pozornost a více času. Oprava za jeden a půl milionu korun by měla být hotova do dvou let.



MONUMENT

Nadchod nad silnicí I/35, která v 80. letech minulého století rozťala Litomyšl, pomalu dosluhuje. I v příznivých podmínkách na získání dotace pokračuje projekt, který by měl betonové monstrum nahradit. Nový nadchod by měl vyřešit problém s bezbariérovým spojením a to díky vestavěnému výtahu. Stovky lidí by však mohly využít i unikátní vyhlídky, která se nabídne z vrcholu stavby.



„Nadchod bude ve výšce klášterních věží. Bude to monumentální záležitost,“ poznamenal místostarosta Litomyšle Josef Janeček. Pokud vše půjde podle plánu, tak by se mohlo začít se stavbou nové „lávky“ za patnáct milionů korun na konci příštího roku.



Jedním z hlavních problémů Litomyšle je parkování. Vedení města proto zvažuje, že by navýšilo kapacitu parkoviště u nemocnice. V současné době odborníci zpracovávají studii, která by umožnila vystavět nad stávající plochou další patro. Vše však musí schválit zastupitelstvo města. Návštěvníci lékařského zařízení, úřadů a obyvatelé okolních domů by nová místa bezesporu uvítali.