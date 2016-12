Města se snaží čelit odlivu mladých lidí

Polička, Moravská Třebová – Nejen města na Svitavsku bojují s odlivem mladých lidí. Důvodů je více, podstatné jsou ale ve většině případů dva. Nedostatek pracovních příležitostí a omezené možnosti získat bydlení. V Poličce a Moravské Třebové chtějí mladé lidi udržet, proto se to rozhodli řešit.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Výstavbu městských bytů zahájí v Poličce příští rok v květnu. Za rok postaví dva dvojdomy se čtyřiceti osmi byty. Některé byty město prodá, zbylé pronajme. „Rodí se méně a méně dětí, studovaná mládež zůstává v Praze. Naším cílem je, aby tu měli obyvatelé co nejlepší životní podmínky. Doufám, že po dokončení domů, budeme ve výstavbě ještě pokračovat," řekl starosta Jaroslav Martinů.



V Poličce má trvalé bydliště 9250 lidí. Podle starosty městu za necelých deset let ubylo asi 600 obyvatel. Radnice už proto před časem vykoupila v lokalitě Bezručova deset hektarů a rozprodala 46 parcel pro rodinné domy. Přibližně na polovině z nich se už staví a několik rodin už domy dokončilo.



„Zájem lidí předčil naše očekávání. Nechali jsme si 5000 metrů čtverečních, kde postavíme dva domy v pasivním standardu. Okolo budou parkoviště, chodníky, zeleň," řekl starosta.



Město již vybralo firmu, která domy s výtahy a nízkými náklady na energie za 63 milionů korun postaví. Radnice schválila i úvěr, půjčí si od banky 40 milionů korun. Seznam přibližně 150 zájemců o bydlení během výstavby aktualizuje.



„Nechceme na tom vydělat ani korunu, to je naše filozofie. Stavíme pasivní domy, takových městských projektů je v republice jen několik. Metr čtvereční bude stát asi 25.000 korun, což považujeme za velmi dobrou cenu," řekl starosta.



Výši nájemného radnice teprve stanoví. Nájemníky a kupce bude vybírat podle předem domluvených pravidel, patrně dostanou přednost jednotlivci, páry i rodiny s dětmi bez vlastního bydlení. Projekt počítá s dvanácti byty velikosti 1+kk, třiceti byty 2+kk a šesti byty 3+kk. Energeticky pasivní domy budou vytápět tepelná čerpadla. Podle starosty bude největší zájem nejspíš o větší byty a poptávku nebude možné uspokojit.



Výstavbu nových bytových domů plánují rovněž v Moravské Třebové. Město má k dispozici lokalitu v sousedství dnešní Hřebečské ulice. „V územním plánu máme lokalitu vyhrazenou pro výstavbu nových bytových domů. Při současném rozvoji ekonomiky je jasná poptávka po bytech i u nás. Někteří zaměstnavatelé dokonce uvažují o výstavě bytů pro své zaměstnance." upřesnil místostarosta Václav Mačát.

O lokalitu mají zájem dva soukromí investoři. Nicméně si nekonkurují. Oba developeři již předložili vedení města svoje návrhy. O prodeji části lokality však město neuvažuje. „Je třeba zpracovat celkový záměr využití lokality, měla by vzniknout architektonická studie. Musíme se podívat, jak to půjde dohromady," doplnil záměry města místostarosta Mačát.



Až pět bytových domů by se mohlo začít stavět už v příštím roce. Lokalita by měla pojmout celkem deset až dvanáct domů, což představuje zhruba devadesát bytových jednotek. „Byli bychom rádi, aby se postupovalo po etapách a nestavělo se dlouho, aby výstavba nerušila současné obyvatele Hřebečské ulice," uzavřel místostarosta Mačát.