Maturanti byli společně darovat krev

Svitavy – „Můžeme někomu zachránit život," říká maturant Filip Kovář ze svitavské zdravotnické školy. Právě on přišel s nápadem, že celá třída půjde darovat krev. Na svitavské zdravce nic podobného nepamatují a parta maturantů zřejmě založila novou tradici.

Nápad se zrodil ve třídě náhodou. „Před časem jsme četli na internetu o nehodě motorkáře, pro kterého lékaři potřebovali krev. Tehdy nikomu z nás ale nebylo ještě osmnáct let. Rozhodli jsme se, že všichni jednou půjdeme darovat krev a zapíšeme se do registru dárců kostní dřeně," vysvětluje Filip Kovář. Spolužáky k „akci" rozhodně přemlouvat nemusel. „Nadšení bylo okamžité a řekli jsme si, že do toho jdeme všichni," dodává student zdravotnické školy. Poprvé tak darovala krev i Alice Růžičková. „Chci podpořit dobrou věc. Nápad se mi líbil. V naší rodině jsem první, kdo daroval krev, ale možná teď půjde i moje mamka," říká maturantka Alice.



Radost a pýchu. To cítí jejich třídní učitelka Naďa Tomčíková. „Tahle třída byla celé čtyři roky aktivní, pozorná a studenti byli ochotní pomáhat. S návrhem jít darovat krev mě mile překvapili. Jsem na ně opravdu pyšná," říká učitelka Naďa Tomčíková. Z osmnácti studentů jich devět prošlo testy a mohli darovat ve středu krev. Někteří poprvé, jiní už mají premiéru za sebou.



Jednou akcí ale darování pro tyto studenty nekončí. Slibují, že v tom budou pokračovat. „Chceme všichni chodit darovat krev pravidelně a zavést tradici i na naší škole. Vždyť můžeme někomu pomoci zachránit život," podotýká Filip Kovář. Jejich nápad se líbí i řediteli zdravotnické školy a věří, že je budou další studenti následovat. „Jsem nadšený, protože se u studentů projevil vztah k jejich budoucí profesi. Je to poprvé, co šli naši žáci takto hromadně darovat krev a zapsali se do registru dárců kostní dřeně. Mám z nich radost," uzavírá Radim Dřímal, ředitel svitavské zdravotnické školy.



A jak to vidí Dagmar Veselá, primářka transfúzního oddělení Svitavské nemocnice? „Aktivita budoucích sestřiček nás velmi potěšila, jsme rádi za každého nového dárce. Tentokrát těch nových darovalo za jediný den devět a šest dívek se zapsalo do registru dárců kostní dřeně. Ačkoliv se do jisté míry daří dárcovskou základnu rozšiřovat, musíme na druhé straně počítat s odchodem dárců, kteří překročí věkovou hranici. To je přirozený vývoj a mimo to roste poptávka jakpo krvi, tak především po krevní plazmě, z níž se vyrábějí nejmodernější léčivé přípravky pro cílenou léčbu zejména krvácivých stavů a poruch imunity. Naše transfúzní oddělení je v uspokojování poptávky po krvi vcelku soběstačné, ale je nutno počítat s dalším rozvojem a mít dostatečnou rezervu i pro mimořádné situace nebo požadavky na některou nedostatkovou krevní skupinu. Těší nás vstřícnost, s jakou dárci na naše výzvy reagují, všem patří srdečný dík, a zvláště nám udělala radost „bohatá úroda" nových dárců kostní dřeně, protože lidský genom je tak jedinečný, že při hledání vhodného dárce pro transplantaci je nutno prohledat databáze deseti až statisíců dárců. Tak malá je pravděpodobnost úplné shody. Je proto třeba vybudovat co největší registry, které spolupracují v mezinárodním měřítku, čímž se zlepší i zrychlí dostupnost vhodného štěpu pro transplantaci. I čas zde hraje významnou roli, protože vesměs jde o agresivní nádorové choroby, kde transplantace je doslova život zachraňujícím výkonem."