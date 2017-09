Litomyšl umí skloubit historii s modernou

Svitavsko, Orlickoústecko – Jednou za dva roky se vyhlašuje anketa Stavba roku Pardubického kraje. Ocenění si v letošním ročníku na slavnostním vyhlášení připsal v kategorii rodinných domů zástupce ze Žamberka. Dům na západním okraji města projektoval Přemysl Kokeš. Stavba je zajímavá jak architektonickým provedením, tak i konstrukčním řešením.

PŘÍSTAVBA PIARISTICKÉ KOLEJE v Litomyšli u klášterních zahrad.Foto: archiv

Ze staveb občanské vybavenosti získala titul přístavba piaristické koleje v Litomyšli v historické proluce před litomyšlským zámkem u vstupu do klášterních zahrad. Pro město to je další ocenění kvalitní architektury, kterou se prezentuje. „Jsme pyšní na to, že další stavba v Litomyšli dostala ocenění. Navíc Litomyšl má ve sloganu, že je moderní historické město, a tato stavba toto heslo naplňuje,“ řekl starosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Přístavba bodovala nejen u odborné poroty složené ze zástupců kraje, architektů a stavařů. Veřejnost ji v hlasování ocenila druhým místem.



V pěti vyhlášených kategoriích získaly od odborné poroty titul nejen rodinný dům v Žamberku a dostavba piaristické koleje v Litomyšli, ale rovněž Administrativní a vývojové centrum pardubické firmy ERA, Revitalizace Tyršových sadů v Pardubicích a vyhlídka Milada na hradu Lichnice.

Laická veřejnost pak v anketě na internetu nejčastěji hlasovala pro obecní kapli v Mladoňovicích Deblově na Chrudimsku, která vznikla ze dvou nepotřebných trafostanic.

Ocenění tak i letos získaly některé stavby, které podle mnohých ohlasů nejsou právě povedené.

Konkrétně jde o novou podobu Tyršových sadů, kterou část veřejnosti přijala s rozpaky, nebo obchvat Chrudimě, jenž dostal „zvláštní uznání“ poroty.

Deník před časem podrobil kritické analýze projekční nedostatky obchvatu, kvůli kterým silnice neumožňuje bezpečné předjíždění a některé zdejší křižovatky jsou vysloveně nebezpečné.