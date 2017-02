Lidí bez práce neubývá

Polička, Moravská Třebová – Končí „legrace", začíná rozhodující fáze sezony v celostátní lize sálových fotbalistů. V základní části byly určeny čtvrtfinálové dvojice a úvodní zápasy play off se hrají o nadcházejícím víkendu. Projít do závěrečného turnaje Final Four se pokusí i oba zástupci Svitavska v této soutěži.